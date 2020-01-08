Катастрофа українського Боїнга в Ірані: всі на борту загинули

Сайт Flightradar24, що відслідковує переміщення літаків, повідомив, що "Боїнг" злетів з Тегерана рано вранці за місцевим часом, остання інформація про нього була за дві хвилини після зльоту.
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Сайт Flightradar24, що відслідковує переміщення літаків, повідомив, що "Боїнг" злетів з Тегерана рано вранці за місцевим часом, остання інформація про нього була за дві хвилини після зльоту.
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BBC News Україна розпочинає текстову трансляцію про катастрофу українського лайнера в Ірані.