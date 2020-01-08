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Наживо

Катастрофа українського Боїнга в Ірані: всі на борту загинули

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Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Post update

    іран, авіакатастрофа, мау
    Copyright: AFP/Getty Images
    Image caption: На місці авіакатастрофи українського літака в Ірані працюють експерти.

  2. Post update

    Сайт Flightradar24, що відслідковує переміщення літаків, повідомив, що "Боїнг" злетів з Тегерана рано вранці за місцевим часом, остання інформація про нього була за дві хвилини після зльоту.

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  5. Post update

    BBC News Україна розпочинає текстову трансляцію про катастрофу українського лайнера в Ірані.

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