Нові Санжари: протести через евакуацію з Китаю

Місцеві медіа повідомляють, що у містечку, де очікують на можливий приїзд евакуйованих з Уханя, БТР правоохоронців "розтягує" машини місцевих мешканців, які хотіли заблокувати дорогу.
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Що відбувається у Нових Санжарах
Місцеві медіа повідомляють, що у містечку, де очікують на можливий приїзд евакуйованих з Уханя, БТР правоохоронців "розтягує" машини місцевих мешканців, які хотіли заблокувати дорогу.
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За повідомленнями влади, евакуйованих згодом привезуть у Нові Санжари на Полтавщину. Там вже почалися протести.
Україна евакуювала з Китаю 73 людини. Літак з евакуйованими приземлився у Києві .
ВВС News Україна починає текстову трансляцію подій довкола евакуації українців з Китаю