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Нові Санжари: протести через евакуацію з Китаю

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Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Що відбувається у Нових Санжарах

    Місцеві медіа повідомляють, що у містечку, де очікують на можливий приїзд евакуйованих з Уханя, БТР правоохоронців "розтягує" машини місцевих мешканців, які хотіли заблокувати дорогу.

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  2. Post update

    За повідомленнями влади, евакуйованих згодом привезуть у Нові Санжари на Полтавщину. Там вже почалися протести.

  3. Україна евакуювала з Китаю 73 людини. Літак з евакуйованими приземлився у Києві .

  4. ВВС News Україна починає текстову трансляцію подій довкола евакуації українців з Китаю

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