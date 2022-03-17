Війна Росії проти України: бомбосховище театру в Маріуполі вціліло, різка промова Зеленського в Бундестагу

"Війна в Україні має руйнівні наслідки для людей та економіки країни. Наші думки та підтримка із тими, чиє життя трагічно змінилося назавжди через цю війну", - йдеться у повідомленні на сайті RBI (Raiffeisen Bank International).

"Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI замислитися над своєю позицією в Росії. Тому ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього "Райффайзенбанку" в Росії, включно із ретельно продуманиим виходом "Райффайзенбанку" з Росії", - заявив генеральний директор RBI Йоханн Штробль.

Він також заявив, що "дочірні банки RBI є самофінансованими, добре капіталізованими і мають незначні транскордонні ризики в Росії", проте банк має піклуватися і про своїх клієнтів, і про співробітників.

Raiffeisen Bank International (RBI) – банківська група з штаб-квартирою у Відні, представлена у 13 країнах Центральної та Східної Європи.

Водночас, як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, він "не знайшов порозуміння" з керівником Nestle Марком Шнайдером щодо неетичності продовження роботи компанії в Росії.

"Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-терориста - це фінансування вбивств беззахисних дітей та жінок", - написав український прем’єр у твіттері та висловив сподівання, що "Nestle змінить своє рішення".

Nestlé S.A. зі штаб-квартирою у Швейцарії є найбільшою міжнародною компанією у світі з виробництва продуктів харчування (від шоколаду до печива та пластівців) та напоїв (кави, чаю, мінеральної води, тощо).