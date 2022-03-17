Знищений Драматичний театр у Маріуполі
Наживо

Війна Росії проти України: бомбосховище театру в Маріуполі вціліло, різка промова Зеленського в Бундестагу

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Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Райффайзен "обмірковує" вихід із Росії, Nestlé - не хоче

    "Війна в Україні має руйнівні наслідки для людей та економіки країни. Наші думки та підтримка із тими, чиє життя трагічно змінилося назавжди через цю війну", - йдеться у повідомленні на сайті RBI (Raiffeisen Bank International).

    "Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI замислитися над своєю позицією в Росії. Тому ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього "Райффайзенбанку" в Росії, включно із ретельно продуманиим виходом "Райффайзенбанку" з Росії", - заявив генеральний директор RBI Йоханн Штробль.

    Він також заявив, що "дочірні банки RBI є самофінансованими, добре капіталізованими і мають незначні транскордонні ризики в Росії", проте банк має піклуватися і про своїх клієнтів, і про співробітників.

    Raiffeisen Bank International (RBI) – банківська група з штаб-квартирою у Відні, представлена у 13 країнах Центральної та Східної Європи.

    Водночас, як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, він "не знайшов порозуміння" з керівником Nestle Марком Шнайдером щодо неетичності продовження роботи компанії в Росії.

    "Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-терориста - це фінансування вбивств беззахисних дітей та жінок", - написав український прем’єр у твіттері та висловив сподівання, що "Nestle змінить своє рішення".

    Nestlé S.A. зі штаб-квартирою у Швейцарії є найбільшою міжнародною компанією у світі з виробництва продуктів харчування (від шоколаду до печива та пластівців) та напоїв (кави, чаю, мінеральної води, тощо).

  2. Румунські прикордонники принесли іграшки для українських дітей-біженців

    Румунські прикордонники принесли іграшки для українських дітей на прикордонний міст у містечку Сігету-Мармацієй. Про це повідомляє Visegrad 24.

    Частина українських біженців, які прямують до Румунії, використовують саме цей міст, до якого потрапляють з українського прикордонного пункту Солотвино.

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  3. Внаслідок обстрілу Чернігова є загиблі, зокрема, громадянин США - поліція

    Внаслідок артилерійського обстрілу Чернігова російською армією є загиблі. Про це повідомляє поліція області.

    "Сьогодні окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних мешканцях міста. Є загиблі і поранені люди. Серед загиблих - громадянин США", - йдеться в повідомленні.

    Поранених зараз доставляють в лікарні міста.

    В коментарі Суспільне.Чернігів керівник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський повідомив, що загиблий громадянин США - 1954 року народження, родом зі штату Міннесота.

  4. Російський мільярдер поскаржився на життя після санкцій

    Засновник та співвласник російського "Альфа-банку" Михайло Фрідман в інтерв'ю Bloomberg розповів про те, що думає про російське вторгнення в Україну та про санкції проти самого себе.

    "Я був шокований. Я просто не розумів, що він каже", - згадує Фрідман свою реакцію на слова адвоката про те, що він тепер під санкціями, а це означає обмеження свободи пересування і заморожування рахунків.

    Європа не розуміє, як влаштована влада в Росії, переконаний Фрідман. Інакше вони не накладали б санкції на олігархів та бізнесменів.

    "Якщо в Євросоюзі думають, що я можу підійти до Путіна і сказати йому припинити війну, і він мене послухає, то боюся, все погано. Це означає, що ті, хто ухвалюють такі рішення, просто нічого не розуміють про Росію. А це небезпечно", - наполягає він.

    За словами Фрідмана, сам він ніколи не зустрічався з Путіним віч-на-віч, лише разом з іншими бізнесменами. Відстань між Путіним й іншими він оцінює як "від Землі до Місяця", а значить "сказати Путіну щось проти війни буде схоже на самогубство".

    Фрідман вважав, що його відносини із західним світом, партнерство з різними західними компаніями захистять його від санкцій.

    "Ми щиро вірили, що ми друзі західного світу і не можемо бути покарані", - каже бізнесмен.

    Співвласники "Альфа-банку" Михайло Фрідман та Петро Авен потрапили під санкції ЄС 28 лютого. 15 березня до санкцій приєдналася і Британія. Мільярдери пообіцяли оскаржити обмеження.

    Проти Росії вже запровадили більше санкцій, ніж проти будь-якої іншої країни світу. Після вторгнення в Україну вона обійшла у "рейтингу вигнанців" Північну Корею та Іран.

  5. Post update

    Ми продовжуємо нашу текстову трансляцію.

    Про те, як проходив третій тиждень війни Росії проти України, читайте тут.

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