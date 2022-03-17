Війна Росії проти України: бомбосховище театру в Маріуполі вціліло, різка промова Зеленського в Бундестагу

Райффайзен "обмірковує" вихід із Росії, Nestlé - не хоче
"Війна
в Україні має руйнівні наслідки для людей та
економіки країни. Наші думки та підтримка із тими, чиє життя трагічно змінилося
назавжди через цю війну", - йдеться у повідомленні на сайті RBI (Raiffeisen Bank International).
"Ця
безпрецедентна ситуація змушує RBI замислитися над своєю
позицією в Росії. Тому ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього
"Райффайзенбанку" в Росії, включно із ретельно продуманиим виходом "Райффайзенбанку" з Росії", - заявив генеральний директор RBI Йоханн Штробль.
Він
також заявив, що "дочірні банки RBI є самофінансованими, добре
капіталізованими і мають незначні транскордонні ризики в Росії", проте банк має піклуватися
і про своїх клієнтів, і про співробітників.
Raiffeisen Bank International (RBI) – банківська група з штаб-квартирою у Відні, представлена у 13 країнах
Центральної та Східної Європи.
Водночас, як повідомив прем’єр-міністр України
Денис Шмигаль, він "не знайшов порозуміння" з
керівником Nestle Марком Шнайдером щодо неетичності продовження роботи компанії в Росії.
"Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-терориста
- це фінансування вбивств беззахисних дітей та
жінок", - написав український прем’єр у твіттері та висловив сподівання, що "Nestle змінить своє рішення".
Nestlé S.A. зі штаб-квартирою у Швейцарії є найбільшою міжнародною компанією у світі
з виробництва продуктів харчування (від шоколаду до печива та пластівців) та напоїв (кави, чаю, мінеральної води, тощо).
Румунські прикордонники принесли іграшки для українських дітей-біженців
Румунські прикордонники принесли іграшки для українських дітей на прикордонний міст у містечку Сігету-Мармацієй. Про це повідомляє Visegrad 24.
Частина українських біженців, які прямують до Румунії, використовують саме цей міст, до якого потрапляють з українського прикордонного пункту Солотвино.
Внаслідок обстрілу Чернігова є загиблі, зокрема, громадянин США - поліція
Внаслідок артилерійського обстрілу Чернігова російською армією є загиблі. Про це повідомляє поліція області.
"Сьогодні окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних мешканцях міста. Є загиблі і поранені люди. Серед загиблих - громадянин США", - йдеться в повідомленні.
Поранених зараз доставляють в лікарні міста.
В коментарі Суспільне.Чернігів керівник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський повідомив, що загиблий громадянин США - 1954 року народження, родом зі штату Міннесота.
Російський мільярдер поскаржився на життя після санкцій
Засновник та співвласник російського "Альфа-банку"
Михайло Фрідман в інтерв'ю Bloomberg розповів про те, що думає про російське
вторгнення в Україну та про санкції проти самого себе.
"Я був шокований. Я просто не розумів, що він каже", -
згадує Фрідман свою реакцію на слова адвоката про те, що він тепер під
санкціями, а це означає обмеження свободи пересування і заморожування рахунків.
Європа не розуміє, як влаштована влада в Росії, переконаний
Фрідман. Інакше вони не накладали б санкції на олігархів та бізнесменів.
"Якщо в Євросоюзі думають, що я можу підійти до Путіна і
сказати йому припинити війну, і він мене послухає, то боюся, все погано. Це
означає, що ті, хто ухвалюють такі рішення, просто нічого не розуміють про
Росію. А це небезпечно", - наполягає він.
За словами Фрідмана, сам він ніколи не зустрічався з Путіним
віч-на-віч, лише разом з іншими бізнесменами. Відстань між Путіним й іншими він
оцінює як "від Землі до Місяця", а значить "сказати Путіну щось
проти війни буде схоже на самогубство".
Фрідман вважав, що його відносини із західним світом,
партнерство з різними західними компаніями захистять його від санкцій.
"Ми щиро вірили, що ми друзі західного світу і не можемо
бути покарані", - каже бізнесмен.
Співвласники "Альфа-банку" Михайло Фрідман та Петро
Авен потрапили під санкції ЄС 28 лютого. 15 березня до санкцій приєдналася і
Британія. Мільярдери пообіцяли оскаржити обмеження.
Проти Росії вже запровадили більше санкцій, ніж проти будь-якої
іншої країни світу. Після вторгнення в Україну вона обійшла у "рейтингу
вигнанців" Північну Корею та Іран.
Post update
Ми продовжуємо нашу текстову трансляцію.
Про те, як проходив третій тиждень війни Росії проти України, читайте тут.
Прямий репортаж
Весь час - британський
Райффайзен "обмірковує" вихід із Росії, Nestlé - не хоче
"Війна в Україні має руйнівні наслідки для людей та економіки країни. Наші думки та підтримка із тими, чиє життя трагічно змінилося назавжди через цю війну", - йдеться у повідомленні на сайті RBI (Raiffeisen Bank International).
"Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI замислитися над своєю позицією в Росії. Тому ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього "Райффайзенбанку" в Росії, включно із ретельно продуманиим виходом "Райффайзенбанку" з Росії", - заявив генеральний директор RBI Йоханн Штробль.
Він також заявив, що "дочірні банки RBI є самофінансованими, добре капіталізованими і мають незначні транскордонні ризики в Росії", проте банк має піклуватися і про своїх клієнтів, і про співробітників.
Raiffeisen Bank International (RBI) – банківська група з штаб-квартирою у Відні, представлена у 13 країнах Центральної та Східної Європи.
Водночас, як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, він "не знайшов порозуміння" з керівником Nestle Марком Шнайдером щодо неетичності продовження роботи компанії в Росії.
"Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-терориста - це фінансування вбивств беззахисних дітей та жінок", - написав український прем’єр у твіттері та висловив сподівання, що "Nestle змінить своє рішення".
Nestlé S.A. зі штаб-квартирою у Швейцарії є найбільшою міжнародною компанією у світі з виробництва продуктів харчування (від шоколаду до печива та пластівців) та напоїв (кави, чаю, мінеральної води, тощо).
Румунські прикордонники принесли іграшки для українських дітей-біженців
Румунські прикордонники принесли іграшки для українських дітей на прикордонний міст у містечку Сігету-Мармацієй. Про це повідомляє Visegrad 24.
Частина українських біженців, які прямують до Румунії, використовують саме цей міст, до якого потрапляють з українського прикордонного пункту Солотвино.
Внаслідок обстрілу Чернігова є загиблі, зокрема, громадянин США - поліція
Внаслідок артилерійського обстрілу Чернігова російською армією є загиблі. Про це повідомляє поліція області.
"Сьогодні окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних мешканцях міста. Є загиблі і поранені люди. Серед загиблих - громадянин США", - йдеться в повідомленні.
Поранених зараз доставляють в лікарні міста.
В коментарі Суспільне.Чернігів керівник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський повідомив, що загиблий громадянин США - 1954 року народження, родом зі штату Міннесота.
Російський мільярдер поскаржився на життя після санкцій
Засновник та співвласник російського "Альфа-банку" Михайло Фрідман в інтерв'ю Bloomberg розповів про те, що думає про російське вторгнення в Україну та про санкції проти самого себе.
"Я був шокований. Я просто не розумів, що він каже", - згадує Фрідман свою реакцію на слова адвоката про те, що він тепер під санкціями, а це означає обмеження свободи пересування і заморожування рахунків.
Європа не розуміє, як влаштована влада в Росії, переконаний Фрідман. Інакше вони не накладали б санкції на олігархів та бізнесменів.
"Якщо в Євросоюзі думають, що я можу підійти до Путіна і сказати йому припинити війну, і він мене послухає, то боюся, все погано. Це означає, що ті, хто ухвалюють такі рішення, просто нічого не розуміють про Росію. А це небезпечно", - наполягає він.
За словами Фрідмана, сам він ніколи не зустрічався з Путіним віч-на-віч, лише разом з іншими бізнесменами. Відстань між Путіним й іншими він оцінює як "від Землі до Місяця", а значить "сказати Путіну щось проти війни буде схоже на самогубство".
Фрідман вважав, що його відносини із західним світом, партнерство з різними західними компаніями захистять його від санкцій.
"Ми щиро вірили, що ми друзі західного світу і не можемо бути покарані", - каже бізнесмен.
Співвласники "Альфа-банку" Михайло Фрідман та Петро Авен потрапили під санкції ЄС 28 лютого. 15 березня до санкцій приєдналася і Британія. Мільярдери пообіцяли оскаржити обмеження.
Проти Росії вже запровадили більше санкцій, ніж проти будь-якої іншої країни світу. Після вторгнення в Україну вона обійшла у "рейтингу вигнанців" Північну Корею та Іран.
Post update
Ми продовжуємо нашу текстову трансляцію.
Про те, як проходив третій тиждень війни Росії проти України, читайте тут.