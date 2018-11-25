Загострення між Україною і Росією в Чорному морі
Російські військові обстріляли й захопили два українські бойові катери, поранивши шістьх моряків. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що РНБО може у ніч на понеділок оголосити воєнний стан в Україні.
Стисло
- Інцидент в районі Керченської протоки, що з'єднує Чорне море з Азовським, розгортається з ранку неділі, коли російський прикордонний катер протаранив український буксир.
- Поранені шестеро українських моряків.
- Україна скикала РНБО, щоб обговорити запровадження воєнного стану в країні.
- Російська сторона наполягає, що перед цим українські військові кораблі "незаконно перетнули кордон РФ" біля Криму.
Прямий репортаж
Весь час - британський
Post update
Починаємо текстову трансляцію, присвячену загостренню між Україною і Росією в Чоному морі, в ході якого російські військові обстріляли й захопили два українські бойові катери, поранивши шістьох моряків.