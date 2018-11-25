Загострення між Україною і Росією в Чорному морі

Наживо

Російські військові обстріляли й захопили два українські бойові катери, поранивши шістьх моряків. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що РНБО може у ніч на понеділок оголосити воєнний стан в Україні.