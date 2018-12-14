Софія Київська

Наживо: у Києві розпочинається об'єднавчий собор

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Стисло

  1. На об'єднавчому соборі в Києві православні ієрархи мають утворити нову церкву, затвердити її статут та обрати предстоятеля.
  2. У соборі візьмуть участь понад 40 архієреїв УПЦ Київського патріархату, 14 представників Української автокефальної церкви і частина єпископів УПЦ Московського патріархату (від 3 до кількох десятків).
  3. УПЦ КП ще 13 провела 13 грудня свій архієрейський собор та визначила свого єдиного кандидата на пост предстоятеля.
  4. Голосування на соборі буде таємним.
  5. Томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні вручить Вселенський патріарх у Константинополі 6 січня 2019 року.
  6. Представники РПЦ заявляли раніше, що створення помісної церкви в Україні може спричинити зіткнення та спалахи насильства між представниками різних церков.