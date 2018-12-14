Наживо: у Києві розпочинається об'єднавчий собор

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Стисло
- На об'єднавчому соборі в Києві православні ієрархи мають утворити нову церкву, затвердити її статут та обрати предстоятеля.
- У соборі візьмуть участь понад 40 архієреїв УПЦ Київського патріархату, 14 представників Української автокефальної церкви і частина єпископів УПЦ Московського патріархату (від 3 до кількох десятків).
- УПЦ КП ще 13 провела 13 грудня свій архієрейський собор та визначила свого єдиного кандидата на пост предстоятеля.
- Голосування на соборі буде таємним.
- Томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні вручить Вселенський патріарх у Константинополі 6 січня 2019 року.
- Представники РПЦ заявляли раніше, що створення помісної церкви в Україні може спричинити зіткнення та спалахи насильства між представниками різних церков.