Наживо
Суд оголошує вирок Януковичу
Стисло
- Оболонський суд Києва оголошує вирок у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.
- Державне обвинувачення вимагає засудити колишнього президента до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України.
- Віктор Янукович жодного разу участі у засіданні не брав, він вважає судовий процес політичним.
Прямий репортаж
Весь час - британський
Post update
Плакат, який приніс на оголошення вироку захист Януковича.
Post update
Генпрокурор Юрій Луценко - про справу Януковича.
Де Віктор Янукович?
Один з адвокатів Віктора Януковича повідомив журналістам, що його підзахисний перебуває у Росії. За його словами, стан здоров'я екс-президента після отримання травми покращується, "він видужує".
Раніше адвокати заявляли, що екс-президент не виступив із заключним словом у суді, оскільки перебуває на лікуванні після отриманої травми хребта і коліна.
Адвокати також наполягають на тому, що їхній підзахисний не був належним чином поінформований про дату оголошення вироку.
Post update
Суд оголосив перерву на 15 хвилин.
Post update
Ззовні та всередині будівлі суду перебувають кілька десятків правоохоронців.
Post update
Post update
Суддя Максим Титов зачитав аргументи захисників Віктора Януковича про невинуватість екс-президента.
На переконання адвокатів, він діяв в умовах "загрози громадянської війни внаслідок антиконституційного перевороту в Україні". Захисники Віктора Януковича доводили, що він просив допомоги російських військ виключно з гуманітарною метою - для охорони правопорядку.
Post update
Сторона обвинувачення - прокурори Руслан Кравченко та Максим Крим.
Post update
Як повідомляє кореспондент BBC News Україна, в залі суду сидить група молодиків, яких пропустили туди першими.
Post update
Судді та адковати Віктора Януковича.
Суд погодився із головним доказом обвинувачення Януковича у державній зраді
Судді по черзі читають обвинувальний вирок.
Суддя Владислав Дев'ятко заявив, що суд, вивчивши покази свідків, документи і докази сторін, встановив, що Віктор Янукович 1 березня 2014 року "навмисне і для сприяння порушення суверенітету України, а також для легітимації російської агресії склав і направив звернення до Володимира Путіна з проханням ввести Збройні Сили Російської федерації".
Під час судового процесу, який тривав понад півтора роки, державне обвинувачення вважало лист-звернення до президента Росії головним доказом у справі про державну зраду.
Post update
ВВС News Україна розпочинає текстову трансляцію засідання Оболонського районного суду Києва, який оголошує вирок екс-президенту України Віктору Януковичу.