Суд оголошує вирок Януковичу

Один з адвокатів Віктора Януковича повідомив журналістам, що його підзахисний перебуває у Росії. За його словами, стан здоров'я екс-президента після отримання травми покращується, "він видужує".

Раніше адвокати заявляли, що екс-президент не виступив із заключним словом у суді, оскільки перебуває на лікуванні після отриманої травми хребта і коліна.

Адвокати також наполягають на тому, що їхній підзахисний не був належним чином поінформований про дату оголошення вироку.