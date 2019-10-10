Новий формат. Зеленський зібрав журналістів на пресмарафон

Також стоїть стіл з битою і каскою та листки з написами: “Мендель” і “Преса”.
Прямий репортаж
Весь час - британський
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Також стоїть стіл з битою і каскою та листки з написами: “Мендель” і “Преса”.
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Перед входом до Kyiv Food Market зібралися кілька активістів, які тримають палкати з питаннями до Зеленського.
Серед питань: “Що шепче Богдан?”, “Де зарплата вчителям по 4 тис. дол.?”, “Чи не передумали вбивати малий бізнес?”
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ВВС News Україна починає текстову трансляцію з пресмарафону Володимира Зеленського.