Зеленський
Наживо

Новий формат. Зеленський зібрав журналістів на пресмарафон

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Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Post update

    Також стоїть стіл з битою і каскою та листки з написами: “Мендель” і “Преса”.

    Битка
    Copyright: BBC

  2. Post update

    Перед входом до Kyiv Food Market зібралися кілька активістів, які тримають палкати з питаннями до Зеленського.

    Серед питань: “Що шепче Богдан?”, “Де зарплата вчителям по 4 тис. дол.?”, “Чи не передумали вбивати малий бізнес?”

    Активісти
    Copyright: BBC

  3. Post update

    ВВС News Україна починає текстову трансляцію з пресмарафону Володимира Зеленського.

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