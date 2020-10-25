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Вибори завершуються. Порушення і скандали з опитуванням Зеленського

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Прямий репортаж

Весь час - британський

  2. "Сумнівне" опитування

    Спостерігачі відзначають багато сумнівних моментів навколо цієї ініціативи президента Володимира Зеленського: від того, що одні й ті самі люди голосують по кілька разів, до участі 14-річних дітей як "інтерв'юерів".

    У поліції розповіли, що інтерв'юерам погрожували (наприклад, у Києві), але попередили, що не дозволять когось принижувати.

    вибори
    Copyright: ЕРА

  3. Завозили людей

    Поліція затримала чотирьох жителів Луганської області, які незаконно звозили людей на виборчу дільницю під Києвом. Вони мали голосувати за певного кандидата.

    Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області.

  4. Вибори у часи коронавірусу

    вибори
    Copyright: ЕРА
    Image caption: Вибори проходять із заходами безпеки - антисептики, маски і вимірювання температури.

  5. Все спокійно

    Голосування на місцевих виборах в Україні в цілому відбувається з дотриманням виборчого законодавства. Про це повідомили у громадянській мережі ОПОРА.

  6. "Після виборів буде спалах"

    Приблизно на шостий день після голосування в Україні може бути збільшення хворих на Covid-19.

    Про це заявив голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Але він вважає, що вибори безпечніші, ніж те, що було на святкуванні дня міста у Дніпрі, Харкові, Одесі.

  7. Post update

    Порошенко
    Copyright: ЕРА
    Image caption: Петро Порошенко голосував у Києві. Нещодавно він перехворів на коронавірус.

  9. Діти на опитуваннях

    До поліції надійшло чотири заяви, що волонтери президентського опитування працюють за гроші.

    Також поліція перевіряє інформацію, що волонтерами працюють неповнолітні.

    Омбудсвумен Людмила Денисова раніше заявила, що волонтерити можуть люди від 14 років за згодою батьків.

  11. Де є опитування?

    Громадянська мережа ОПОРА дослідила, де проводять опитування від президента.

    Станом на 16:00 годину представники опитування від Зеленського були присутні біля 55% дільниць, біля 45% - ні.

    Похибка національного дослідження - 4%

    Найбільша кількість дільниць покрита на Півдні - 78,65%, найменша на Заході - 37,81%, у Центрі - 55,79%, на Сході - 56,87%.

  12. Вибори відбуваються спокійно. Але є інциденти.

    Під час голосування президента Володимира Зеленського до нього прорвалася активістка і продемонструвала, що вона без білизни. За даними медіа, так активістка намагалася протестувати проти "сексизму Зеленського".

    У місті Болград Одеської області двоє людей порвали видані їм бюлетені.

  13. Явка 27%

    Станом на 16:00 явка на місцевих виборах становить 27%.

    Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

  14. Доброго дня!

    ВВС News Україна починає текстову трансляцію, присвячену місцевим виборам.

    Всі головні події дня читайте та дивіться у нас.

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