Вибори завершуються. Порушення і скандали з опитуванням Зеленського

Спостерігачі відзначають багато сумнівних моментів навколо цієї ініціативи президента Володимира Зеленського: від того, що одні й ті самі люди голосують по кілька разів, до участі 14-річних дітей як "інтерв'юерів".

У поліції розповіли, що інтерв'юерам погрожували (наприклад, у Києві), але попередили, що не дозволять когось принижувати.