Вибори завершуються. Порушення і скандали з опитуванням Зеленського

Спостерігачі відзначають багато сумнівних моментів навколо цієї ініціативи президента Володимира Зеленського: від того, що одні й ті самі люди голосують по кілька разів, до участі 14-річних дітей як "інтерв'юерів".
У поліції розповіли, що інтерв'юерам погрожували (наприклад, у Києві), але попередили, що не дозволять когось принижувати.
ЕРАCopyright: ЕРА
Завозили людей
Поліція затримала чотирьох жителів Луганської області,
які незаконно звозили людей на виборчу дільницю під Києвом. Вони мали голосувати за певного кандидата.
Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області.
Вибори у часи коронавірусу
Все спокійно
Голосування на місцевих виборах в Україні в цілому
відбувається з дотриманням виборчого законодавства. Про це повідомили у громадянській мережі ОПОРА.
"Після виборів буде спалах"
Приблизно на шостий день після голосування в Україні може бути збільшення хворих на Covid-19.
Про це заявив голова
комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Але він вважає, що вибори безпечніші, ніж те,
що було на святкуванні дня міста у Дніпрі, Харкові, Одесі.
Громадянська мережа ОПОРА
дослідила, де проводять опитування від президента.
Станом на 16:00 годину представники опитування від Зеленського були присутні біля 55% дільниць, біля 45% - ні.
Похибка національного
дослідження - 4%
Найбільша кількість
дільниць покрита на Півдні - 78,65%, найменша на Заході - 37,81%, у Центрі - 55,79%, на Сході - 56,87%.
Вибори відбуваються спокійно. Але є інциденти.
Під час голосування президента Володимира Зеленського до
нього прорвалася активістка і продемонструвала, що вона без білизни. За даними
медіа, так активістка намагалася протестувати проти "сексизму
Зеленського".
У місті Болград Одеської області двоє людей
порвали видані їм бюлетені.
Явка 27%
Станом на 16:00 явка на місцевих виборах становить 27%.
Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
Доброго дня!
ВВС News Україна починає текстову трансляцію, присвячену місцевим виборам.
Прямий репортаж
Весь час - британський
Вибори на тлі скандалів, конфліктів та пандемії. Перші кадри
"Сумнівне" опитування
Спостерігачі відзначають багато сумнівних моментів навколо цієї ініціативи президента Володимира Зеленського: від того, що одні й ті самі люди голосують по кілька разів, до участі 14-річних дітей як "інтерв'юерів".
У поліції розповіли, що інтерв'юерам погрожували (наприклад, у Києві), але попередили, що не дозволять когось принижувати.
Завозили людей
Поліція затримала чотирьох жителів Луганської області, які незаконно звозили людей на виборчу дільницю під Києвом. Вони мали голосувати за певного кандидата.
Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області.
Вибори у часи коронавірусу
Все спокійно
Голосування на місцевих виборах в Україні в цілому відбувається з дотриманням виборчого законодавства. Про це повідомили у громадянській мережі ОПОРА.
"Після виборів буде спалах"
Приблизно на шостий день після голосування в Україні може бути збільшення хворих на Covid-19.
Про це заявив голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Але він вважає, що вибори безпечніші, ніж те, що було на святкуванні дня міста у Дніпрі, Харкові, Одесі.
Post update
Основне про опитування президента
"Сім разів проголосував" і діти-інтерв'юери: як проходить опитування від Зеленського
Діти на опитуваннях
До поліції надійшло чотири заяви, що волонтери президентського опитування працюють за гроші.
Також поліція перевіряє інформацію, що волонтерами працюють неповнолітні.
Омбудсвумен Людмила Денисова раніше заявила, що волонтерити можуть люди від 14 років за згодою батьків.
Голосування президента не пройшло спокійно.
Активістка без білизни і сварки: як голосував Зеленський
Де є опитування?
Громадянська мережа ОПОРА дослідила, де проводять опитування від президента.
Станом на 16:00 годину представники опитування від Зеленського були присутні біля 55% дільниць, біля 45% - ні.
Похибка національного дослідження - 4%
Найбільша кількість дільниць покрита на Півдні - 78,65%, найменша на Заході - 37,81%, у Центрі - 55,79%, на Сході - 56,87%.
Вибори відбуваються спокійно. Але є інциденти.
Під час голосування президента Володимира Зеленського до нього прорвалася активістка і продемонструвала, що вона без білизни. За даними медіа, так активістка намагалася протестувати проти "сексизму Зеленського".
У місті Болград Одеської області двоє людей порвали видані їм бюлетені.
Явка 27%
Станом на 16:00 явка на місцевих виборах становить 27%.
Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
Доброго дня!
ВВС News Україна починає текстову трансляцію, присвячену місцевим виборам.
Всі головні події дня читайте та дивіться у нас.