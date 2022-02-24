Росія атакувала Україну

Укрзалізниця повідомляє, що всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують і продовжать відправлятися за графіком. Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.