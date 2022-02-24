Росія атакувала Україну

25 хвилин тому в місті Сміла на Черкащині бойовий літак завдав удару по радіолокаційній станції у межах міста. Очевидці кажуть про десятки вибухів. Виникла величезна пожежа.
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На околицях Харкова регулярно чути вибухи. Район Чугуєва, де знаходить військова авіаційна інфраструктура.
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На Житомирській трасі, на виїзді з Києва, дуже щільний трафік. Рух ускладнений.
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Високопоставлений офіцер у прикордонній службі на заході України повідомив ВВС News Україна про масовані обстріли інфраструктури, зокрема аеродрому біля Луцька.
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Укрзалізниця повідомляє, що всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують і продовжать відправлятися за графіком.
Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.
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Біля АЗС в Києві дуже великі черги. Але поки що паливо продається.
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Державний кордон України піддався атаці російських військ з боку РФ та РБ
У Києві та на виїзді зі столиці утворилися пробки. Люди намагаються виїхати з міста. Влада просить залишатися вдома і зберігати спокій.
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На вулицях Києва лунають сирени.
Мер Харкова закликав містян лишатися вдома
"Прошу вас сьогодні не виходити з дому. У зв'язку з ускладненою ситуацією школи, садки та інші заклади сьогодні не працюють - до з'ясовування ситуації", - написав Ігор Терехов у своєму тг-каналі.
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ДСНС повідомляє, що у Києві від вибуху на
вулиця Васильківській, 3 пошкоджено житлові будівлі, бігборд і торгівельні
майданчики.
Свідки у Василькові біля Києва повідомляють що кілька
влучень сталось по об'єктах аеродрому Василькова.
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Роспочинаємо висвітлення останніх подій у режимі лайву.
Президент України заявив про введення в Україні воєнного стану.
"Росія здійснила удари по нашій війьськовій інфраструктурі та по нашим прикордонним загонам. В багатьох містах України було чути вибухи. Ми вводимо воєний стан на всій території нашої держави", - сказав президент у зверненні до українців.
Прямий репортаж
Весь час - британський
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25 хвилин тому в місті Сміла на Черкащині бойовий літак завдав удару по радіолокаційній станції у межах міста. Очевидці кажуть про десятки вибухів. Виникла величезна пожежа.
Post update
На околицях Харкова регулярно чути вибухи. Район Чугуєва, де знаходить військова авіаційна інфраструктура.
Post update
На Житомирській трасі, на виїзді з Києва, дуже щільний трафік. Рух ускладнений.
Post update
Високопоставлений офіцер у прикордонній службі на заході України повідомив ВВС News Україна про масовані обстріли інфраструктури, зокрема аеродрому біля Луцька.
Post update
Укрзалізниця повідомляє, що всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують і продовжать відправлятися за графіком. Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.
Post update
Біля АЗС в Києві дуже великі черги. Але поки що паливо продається.
Post update
Державний кордон України піддався атаці російських військ з боку РФ та РБ
Post update
У Києві та на виїзді зі столиці утворилися пробки. Люди намагаються виїхати з міста. Влада просить залишатися вдома і зберігати спокій.
Post update
На вулицях Києва лунають сирени.
Мер Харкова закликав містян лишатися вдома
"Прошу вас сьогодні не виходити з дому. У зв'язку з ускладненою ситуацією школи, садки та інші заклади сьогодні не працюють - до з'ясовування ситуації", - написав Ігор Терехов у своєму тг-каналі.
Post update
ДСНС повідомляє, що у Києві від вибуху на вулиця Васильківській, 3 пошкоджено житлові будівлі, бігборд і торгівельні майданчики.
Свідки у Василькові біля Києва повідомляють що кілька влучень сталось по об'єктах аеродрому Василькова.
Post update
Роспочинаємо висвітлення останніх подій у режимі лайву.
Президент України заявив про введення в Україні воєнного стану.
"Росія здійснила удари по нашій війьськовій інфраструктурі та по нашим прикордонним загонам. В багатьох містах України було чути вибухи. Ми вводимо воєний стан на всій території нашої держави", - сказав президент у зверненні до українців.