Війна Росії проти України. Росіяни увійшли в Херсон, українці зачищають Бучу

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Проти Росії відкрили розслідування скоєних нею злочинів війни – по тому, як до Міжнародного кримінального суду звернулися рекордні 39 країн.

Це доказ міжнародної стурбованості, але це більше, ніж просто символічний крок, бо означає, що розслідування можна розпочати негайно.

Фактично прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан сказав ВВС, що він уже відправив команду в регіон, щоб почати збирати та зберігати будь-які докази звірств, які підпадають під юрисдикцію суду, що охоплює воєнні злочини та злочини проти людства, а також геноцид - усе, що порушує Женевські конвенції.

Наприклад, безладні обстріли житлових районів, навмисні обстріли цивільних осіб або будівель, які не мають військового призначення; як-от концертний майданчик у Харкові та телевежа в Києві.

Додайте до цього використання неточної зброї, яка може призвести до жертв серед цивільного населення, як-от касетних боєприпасів або вакуумних бомб, у розгортанні яких посол України в США звинуватив Москву – звинувачення, які Кремль заперечує.

Слідчі МКС збиратимуть докази на місці, щоби встановити ланцюг командування і в кінцевому підсумку висунути звинувачення тим людям, які віддають накази та організовують це вторгнення.

Росія не є членом Міжнародного кримінального суду, тому будь-які російські громадяни перш, ніж постати перед судом у Гаазі, мають пройти процедуру екстрадиції.

Але, як доводить історія, лідери, які сьогодні здаються всемогутніми та недоторканими, завтра можуть бути зовсім не такими.