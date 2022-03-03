Війна Росії проти України. Росіяни увійшли в Херсон, українці зачищають Бучу

Лідери країн Балтії стверджують, що безпосередньої військової загрози для них наразі немає. Однак і Латвія, і Литва, і Естонія приєдналися до закликів запустити четверту статтю договору НАТО про початок консультацій в умовах "загрози цілісності та безпеки". Наскільки можливий сценарій збройного конфлікту на східному фланзі альянсу?
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Весь час - британський
Авторка "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг підтримала Україну
Письменниця Джоан Роулінг підтримала Україну.
Один з підписників письменниці у Twitter з ніком Jules запитав її, яке заклинання директорка Гогвартсу Мінерва Макгонегелл використовувала, щоб відправити статуї на захист замку.
"Я думаю нам необхідно це зараз в Україні", - написав фанат письменниці і додав зображення київського монументу "Батьківщина-мати" в імлі.
"Це один з тих моментів, коли я дійсно б хотіла використати магію, Jules. Я підтримую Україну", - відповіла письменниця.
Конфіскація майна Росії, миротворці ООН та мобілізація. Важливі рішення Ради
Верховна Рада 3 березня ухвалила 14 законів та одну постанову на тлі вторгнення Росії до України.
Найважливіші рішення Верховної Ради:
Як будуть розслідувати російські злочини війни в Україні?
Анна Голліган, кореспондентка ВВС у Гаазі
Проти Росії відкрили розслідування скоєних нею злочинів війни – по тому, як до Міжнародного кримінального суду звернулися рекордні 39 країн.
Це доказ міжнародної стурбованості, але це більше, ніж просто символічний крок, бо означає, що розслідування можна розпочати негайно.
Фактично прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан сказав ВВС, що він уже відправив команду в регіон, щоб почати збирати та зберігати будь-які докази звірств, які підпадають під юрисдикцію суду, що охоплює воєнні злочини та злочини проти людства, а також геноцид - усе, що порушує Женевські конвенції.
Наприклад, безладні обстріли житлових районів, навмисні обстріли цивільних осіб або будівель, які не мають військового призначення; як-от концертний майданчик у Харкові та телевежа в Києві.
Додайте до цього використання неточної зброї, яка може призвести до жертв серед цивільного населення, як-от касетних боєприпасів або вакуумних бомб, у розгортанні яких посол України в США звинуватив Москву – звинувачення, які Кремль заперечує.
Слідчі МКС збиратимуть докази на місці, щоби встановити ланцюг командування і в кінцевому підсумку висунути звинувачення тим людям, які віддають накази та організовують це вторгнення.
Росія не є членом Міжнародного кримінального суду, тому будь-які російські громадяни перш, ніж постати перед судом у Гаазі, мають пройти процедуру екстрадиції.
Але, як доводить історія, лідери, які сьогодні здаються всемогутніми та недоторканими, завтра можуть бути зовсім не такими.
Post update
Ми продовжуємо вести нашу текстову трансляцію.
Попередню трансляцію можна переглянути тут: Перший тиждень війни Росії проти України: як це було