Війна Росії проти України. Бомбардування лікарні в Маріуполі. Переговори Кулеби та Лаврова у Туреччині

За тиждень, що минув після нападу Росії на Україну, США, ЄС, Канада, Британія та Японія схвалили кілька "хвиль" санкцій. Вони боляче зачепили російську фінансову систему, банківський та енергетичний сектори. А також російських олігархів, які, як вважають на Заході, є фінансовою опорою Кремля.
Прямий репортаж
Весь час - британський
Пальне, харчі, порти: три "больові точки" економіки воєнного часу
Анастасія Зануда
BBC News Україна
Проблеми, з якими стикнулася українська економіка під час війни навіть у МВФ назвали "шоком". Розповідаємо про кілька больових "точок", де ситуація є досить складною.Читати більше
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ
Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів:
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Ми продовжуємо текстову трансляцію, присвячену війні Росії проти України.
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