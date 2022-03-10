маріуполь
Наживо

Війна Росії проти України. Бомбардування лікарні в Маріуполі. Переговори Кулеби та Лаврова у Туреччині

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Пальне, харчі, порти: три "больові точки" економіки воєнного часу

    Анастасія Зануда

    BBC News Україна

    АЗС

    Проблеми, з якими стикнулася українська економіка під час війни навіть у МВФ назвали "шоком". Розповідаємо про кілька больових "точок", де ситуація є досить складною.

    Читати більше
    next

  2. Ранкове зведення Генштабу ЗСУ

    Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів:

    • Українські військові захищають Харків та Охтирку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.
    • Продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.
    • На Сіверщині українці утримують оборону міста Чернігова.
    • Угруповання сил і засобів оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника.
    • На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області).
    • На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти противника.
    • Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.

  3. Post update

    Ми продовжуємо текстову трансляцію, присвячену війні Росії проти України.

    Попередні текстові трансляції можна подивитися за посиланнями:

Повернутися нагору