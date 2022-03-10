Війна Росії проти України. Бомбардування лікарні в Маріуполі. Переговори Кулеби та Лаврова у Туреччині

Вони працюють: західні санкції від Банку Росії до яхт на Лазуровому березі

За тиждень, що минув після нападу Росії на Україну, США, ЄС, Канада, Британія та Японія схвалили кілька "хвиль" санкцій. Вони боляче зачепили російську фінансову систему, банківський та енергетичний сектори. А також російських олігархів, які, як вважають на Заході, є фінансовою опорою Кремля.