Миколаїв
Наживо

Війна Росії проти України: "Заборонене" інтерв'ю Зеленського росіянам і анонс перемовин у Туреччині

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Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Post update

    Так в неділю ввечері виглядав концерт на підтримку України у Відні.

    Австрія
    Copyright: Getty Images

  2. Post update

    Пожежа у Дарницькому районі Києва, яка виникла після опівночі через потрапляння залишків збитої ракети.

    Вночі приватну садибу, яка зайнялася, загасили.

    Пожежа
    Copyright: ДСНС

  3. Post update

    Ми продовжуємо текстову трансляцію, присвячену війні Росії в Україні.

    Про те, що відбувалося раніше, можна прочитати тут:

    Війна Росії проти України. Хроніка 17-28 березня.

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