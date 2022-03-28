Війна Росії проти України: "Заборонене" інтерв'ю Зеленського росіянам і анонс перемовин у Туреччині

Чи зможе Європа відмовитися від російської нафти і де нафту купуватиме Україна

Якщо ще тиждень тому ймовірність запровадження санкцій проти поставок російських енергоносіїв до Європи була не до обговорення, то нині такі пропозиції вже розглядаються на вищому політичному рівні. Але якою буде ціна цих кардинальних змін для Європи і для України.