Війна Росії проти України: "Заборонене" інтерв'ю Зеленського росіянам і анонс перемовин у Туреччині

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили - нам объявили, что началася война", - сюжет цієї радянської пісні, написаної у червні 1941 року про вторгнення нацистів у Радянський Союз, повністю повторив Володимир Путін вже під час його нападу на Україну.
Прямий репортаж
Весь час - британський
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Так в неділю ввечері виглядав концерт на підтримку України у Відні.
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Пожежа у Дарницькому районі Києва, яка виникла після опівночі через потрапляння залишків збитої ракети.
Вночі приватну садибу, яка зайнялася, загасили.
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Ми продовжуємо текстову трансляцію, присвячену війні Росії в Україні.
Про те, що відбувалося раніше, можна прочитати тут:
Війна Росії проти України. Хроніка 17-28 березня.