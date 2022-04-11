Війна Росії проти України: ракетний удар по Миколаївщині

Пальне в України буде, але 92-й бензин зникне, а газ стане дорожчим. Чому удари по нафтобазах ні на що не вплинуть, а також як Іран і Венесуела можуть допомогти витіснити російську нафту - про все це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Сергій Куюн.
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Повне ембарго на російську нафту може зупинити війну в Україні - ексрадник Путіна
Джонатан Джозеф
Бізнес-кореспондент, BBC News
Колишній головний економічний радник президента Путіна сказав BBC, як західні країни можуть зупинити війну.Читати більше
Вночі Росія завдала три ракетних удари по Миколаївській області
Вночі Росія завдала три ракетних удари по Миколаєву та Миколаївській області, про це повідомляє офіс президента з посиланням на місцеву військову адміністрацію.
"Вночі було три ракетних удари по місту та області. Попередньо без жертв. Ушкодження об'єктам інфраструктури встановлюються. Працювала наша ППО, уламки потрапили до лісного масиву", - йдеться у повідомленні.
Вже о 23:30 пожежу локалізували.
Росія може звинуватити Україну в нападі на невизнане Придністров'я - українське міноборони
У міністерстві оборони України не виключають, що Росія може організувати провокацію, аби звинуватити Україну в нападі на невизнане Придністров'я. Про це йдеться у ранковому зведенні міноборони.
"Не виключається проведення збройними силами російської федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави", - йдеться в повідомленні.
6 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що аеропорт Тирасполя у Придністров'ї готується до прийому російських військових літаків і цей непідконтрольний владі Молдови регіон росіяни можуть використати для нападу на Одесу.
Росія поки що не коментувала цю заяву.
"Лікарі без кордонів" евакуюють поранених зі сходу України
"Лікарі без кордонів" розпочали евакуацію поранених та літніх людей зі сходу України. Евакуаційний поїзд переобладнали під лікарню.
У поїзді, організованому волонтерами, мешканці сходу України отримують медичну допомогу прямо у вагонах.
Евакуаційний поїзд запустили після обстрілу вокзалу у Краматорську 8 квітня. Внаслідок обстрілу загинули або померли від поранень 57 людей і ще десятки поранених лишаються в лікарнях.
Це перша евакуація після обстрілу вокзалу Краматорська. Волонтери організації вивезли 48 людей із пораненнями різного ступеня тяжкості.
Зеленський: "Росіяни перейдуть до більш масштабних дій на Сході. Ми відповідатимемо"
Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні заявив, що Україна готується до посилення російського наступу у східних регіонах країни.
"Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави, - сказав президент. - Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але ми готуємось до цих їхніх дій. Ми відповідатимемо".
Зеленський пообіцяв "ще активніше забезпечувати Україну зброєю", а також ще більше наростити дипломатичну та медійну активність, у тому числі для обґрунтування нових санкцій проти Росії.
ООН: щонайменше 1793 цивільних загинули через війну
Внаслідок повномасштабного нападу Росії на Україну загинули щонайменше 1793 цивільних, ще 2439 - поранені. Про це повідомляє Офіс верховного комісара ООН з прав людини.
Серед загиблих цивільних, за даними ООН, 458 дорослих чоловіків, 294 дорослих жінки, 899 дорослих без відомостей про стать, 142 дитини.
В ООН наголошують, що ці дані ще будуть зростати, оскільки перевірка повідомлень з територій, де тривають бої, довга і ускладнена.
В офісі генпрокурора 11 квітня повідомили про 183 загиблих дітей внаслідок російського нападу.
Лише за попередніми підрахунками Маріупольської міськради, в оточеному Маріуполі могли загинути 5 тисяч цивільних.
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Ми відновлюємо текстову трансляцію, присвячену війні Росії проти України.
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