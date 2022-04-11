Війна Росії проти України: ракетний удар по Миколаївщині

У міністерстві оборони України не виключають, що Росія може організувати провокацію, аби звинуватити Україну в нападі на невизнане Придністров'я. Про це йдеться у ранковому зведенні міноборони.

"Не виключається проведення збройними силами російської федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави", - йдеться в повідомленні.

6 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що аеропорт Тирасполя у Придністров'ї готується до прийому російських військових літаків і цей непідконтрольний владі Молдови регіон росіяни можуть використати для нападу на Одесу.

Росія поки що не коментувала цю заяву.