Війна Росії проти України: ракетні удари по Одещині

Пальне в України буде, але 92-й бензин зникне, а газ стане дорожчим. Чому удари по нафтобазах ні на що не вплинуть, а також як Іран і Венесуела можуть допомогти витіснити російську нафту - про все це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Сергій Куюн.
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Економіка України скоротиться на 30% - новий прогноз
Українська економіка скоротиться майже на третину цього року через вторгнення Росії, повідомляє Європейський банк розвитку.
Це гірше, ніж скорочення на 20%, яке банк прогнозував у березні, невдовзі після вторгнення, повідомляє інформаційне агентство AFP.
Але банк очікує, що економіка України відновиться на 25% у 2023 році в порівнянні з попереднім прогнозом у 23%.
Він прогнозує, що російська економіка скоротиться на 10% цього року і матиме нульове зростання в наступному.
Як пройшла ніч у регіонах?
Інформація від місцевих ОВА станом на 8 ранку:
На Дніпропетровщині ніч з постійними тривогами. Під ранок знову обстріляли Зеленодольську громаду з артилерії. Зачепило кілька будинків у населеному пункті цієї громади. Постраждалих станом на зараз немає.
Харків: ніч порівняно була спокійною, протягом доби — один постраждалий внаслідок обстрілів у Слобідському районі міста. Обстрілювали Харківський та Балаклійський райони — 4 поранених. У Циркунах загинули троє людей, дві жінки підірвалися на розтяжці. Ізюм — тривають бої.
Луганщина: епіцентр боїв перемістився у район Білогорівки (між Попасною та Лисичанськом), обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська тривають. Приліт на Лисичанський НПЗ — загоряння установки отримання елементарної сірки та низької прокладки нафтопроводу станції змішування бензинів, площа пожежі 360 кв.м. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.
Донеччина: важкі бої поблизу Лиману, в районі м.Мар‘їнка та с.Новомихайлівка. У Мар'їнці — значні руйнування цивільної інфраструктури. Документувати пошкодження неможливо через постійні обстріли. У Авдіївці: звечора та сьогодні зранку — артилерійські обстріли, прямі влучання у багатоповерхівки. Вночі — два авіаційні удари. Зараз обстріли продовжуються. Не припиняються й обстріли Торецька, селищ Залізне та Нью-Йорк. У Нью-Йорку вчора згоріла одна з небагатьох істричних пам'яток - паровий млин Петера Дікка. Пам'ятка пережила дві світові війни. У Маріуполі росіяни провели акцію до 9 травня. Військові на Азовсталі тримаються.
Одеська область: ввечері було випущено ракети по місту Одеса. Зруйновано торговий центр та склад готової продукції. Одна людина загинула, п’ятеро - у лікарні.
На Херсонщиніпротягом дня та ночі на Херсонщині було чутно низку вибухів. Найгарячіша ситуація у населених пунктах, які межують із сусідніми областями. На території області залишаються десятки сіл та селищ, які з перших днів війни залишаються без світла і води.
Миколаївщина: усю ніч обстрілювали смт Первомайське. Внаслідок обстрілу загинув 81-річний мешканець, була пожежа, горіли переважно гаражі. Близько десятої вечора район села Білозірка — обстріли. Первомайську СТГ обстрілювали усю ніч. На ранок тихо. Приблизно до третьої ранку тривали обстріли села Лимани Миколаївського району. Три будинки знищено, постраждалих немає. Також увечорі було обстріляли село Баловне, Костянтинівська СТГ. Зруйновані приватні будинки, вийшла з ладу електропідстанція. В Широківській громаді були обстріли вдень з 14 до 16:00 та близько 01 години ночі. За попередніми даними, потраплянь в об‘єкти інфраструктури не було, потерпілих немає.
Кулеба: перемогою для України буде звільнення всіх захоплених територій
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times заявив, що "картина перемоги" у війні змістилася до звільнення українських територій від російської окупації.
За його словами, якщо західні союзники швидко нададуть обіцяне важке озброєння, Україна буде здатна повністю витіснити російські війська.
"У перші місяці війни перемога для нас виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і оплата завданих збитків, - сказав Кулеба. - Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що матиме вирішальне значення для наступної динаміки війни, звичайно, перемогою для нас у цій війні буде визволення інших наших територій”.
Міністр заявив, що лише поразка Росії у цій війні дозволить Україні знову відкрити свої чорноморські порти та відновити експортну економіку.
"Якщо Київ отримає ще більшу військову підтримку, ми зможемо відкинути їх назад із Херсонської області, розгромити Чорноморський флот та розблокувати коридор".
Водночас, він визнав, що у разі серйозного кровопролиття доведеться вести переговори про врегулювання, і Київ хотів би підійти до цього моменту "з найсильнішими картами".
Новий обстріл на Дніпропетровщині
"На ранок артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило", - написав у своєму телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Спорожніла й тиха". Що росіяни роблять з Херсонщиною
Ліза Жарких
Для BBC News Україна
Для багатьох Херсонщина до війни асоціювалась з морем, кавунами, соняшниковими полями, зерном та великою кількістю овочів і фруктів. Тепер це окупована область. Сюди не просто не дають завозити їжу та ліки з території України, а й подекуди вивозять до Росії зерно й овочі.Читати більше
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Ми відновлюємо текстову трансляцію, присвячену війні Росії проти України.
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