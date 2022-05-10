Війна Росії проти України: ракетні удари по Одещині

Інформація від місцевих ОВА станом на 8 ранку:

На Дніпропетровщині ніч з постійними тривогами. Під ранок знову обстріляли Зеленодольську громаду з артилерії. Зачепило кілька будинків у населеному пункті цієї громади. Постраждалих станом на зараз немає.

Харків: ніч порівняно була спокійною, протягом доби — один постраждалий внаслідок обстрілів у Слобідському районі міста. Обстрілювали Харківський та Балаклійський райони — 4 поранених. У Циркунах загинули троє людей, дві жінки підірвалися на розтяжці. Ізюм — тривають бої.

Луганщина: епіцентр боїв перемістився у район Білогорівки (між Попасною та Лисичанськом), обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська тривають. Приліт на Лисичанський НПЗ — загоряння установки отримання елементарної сірки та низької прокладки нафтопроводу станції змішування бензинів, площа пожежі 360 кв.м. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Донеччина: важкі бої поблизу Лиману, в районі м.Мар‘їнка та с.Новомихайлівка. У Мар'їнці — значні руйнування цивільної інфраструктури. Документувати пошкодження неможливо через постійні обстріли. У Авдіївці: звечора та сьогодні зранку — артилерійські обстріли, прямі влучання у багатоповерхівки. Вночі — два авіаційні удари. Зараз обстріли продовжуються. Не припиняються й обстріли Торецька, селищ Залізне та Нью-Йорк. У Нью-Йорку вчора згоріла одна з небагатьох істричних пам'яток - паровий млин Петера Дікка. Пам'ятка пережила дві світові війни. У Маріуполі росіяни провели акцію до 9 травня. Військові на Азовсталі тримаються.

Одеська область: ввечері було випущено ракети по місту Одеса. Зруйновано торговий центр та склад готової продукції. Одна людина загинула, п’ятеро - у лікарні.

Одеса. Офіційно Copyright: Одеса. Офіційно Наслідки обстрілів Одеси Image caption: Наслідки обстрілів Одеси

На Херсонщиніпротягом дня та ночі на Херсонщині було чутно низку вибухів. Найгарячіша ситуація у населених пунктах, які межують із сусідніми областями. На території області залишаються десятки сіл та селищ, які з перших днів війни залишаються без світла і води.

Миколаївщина: усю ніч обстрілювали смт Первомайське. Внаслідок обстрілу загинув 81-річний мешканець, була пожежа, горіли переважно гаражі. Близько десятої вечора район села Білозірка — обстріли. Первомайську СТГ обстрілювали усю ніч. На ранок тихо. Приблизно до третьої ранку тривали обстріли села Лимани Миколаївського району. Три будинки знищено, постраждалих немає. Також увечорі було обстріляли село Баловне, Костянтинівська СТГ. Зруйновані приватні будинки, вийшла з ладу електропідстанція. В Широківській громаді були обстріли вдень з 14 до 16:00 та близько 01 години ночі. За попередніми даними, потраплянь в об‘єкти інфраструктури не було, потерпілих немає.