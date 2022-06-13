Лисичанськ
Наживо

Війна Росії проти України: всі мости до Сєвєродонецька зруйновані, евакуація неможлива - Гайдай

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