Війна Росії проти України: наступ на Херсонщині, удари по Харкову, МАГАТЕ відвідає ЗАЕС

"Це ситуація так пішла". Шлях російського військового Шишимаріна від кордону України до довічного ув'язнення

Сержант російської армії Вадим Шишимарін брав участь у бойових діях на території України п'ять днів, після чого став спочатку першим в історії конфлікту обвинуваченим у воєнному злочині, а згодом – засудженим судом у Києві до довічного ув'язнення за вбивство 62-річного тракториста Олександра Шеліпова. Вогонь по своїх, старший лейтенант у багажнику, трагедія вдови, ночівля на свинофермі — ВВС розповідає про невдалі мандри Шишимаріна протягом п'яти перших днів російського вторгнення.