Війна Росії проти України: країни Заходу в унісон засудили плани про "референдуми" на окупованих територіях

"Це війна не Путіна, а Росії". Німецький історик - про колективну відповідальність і досвід німців

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не вщухає напружена дискусія про моральну відповідальність усіх росіян за розпочату Путіним війну, про справедливість бойкоту російської культури, а також про те, чи зможе Росія колись покаятись за скоєні нею злочини.