Війна Росії проти України: країни Заходу в унісон засудили плани про "референдуми" на окупованих територіях

Збройні сили України планомірно руйнують ракетними ударами обидва мости через Дніпро на території Херсонської області, що окупована російськими військами. Меседж очевидний - перспектива залишитися без постачання для російського угруповання на правому березі Дніпра стає дедалі очевиднішою, що загрожує катастрофою у разі різкої активізації бойових дій на цій ділянці фронту. Але російська армія, схоже, і не думає звідти йти.
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Ми відновимо текстову трансляцію о 8 ранку 21 вересня.
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