Росія завдає масованого ракетного удару по Україні. Усі подробиці про жертви та руйнування

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який перебуває у вигнанні у Британії, дав свідчення у Комітеті із закордонних справ Палати громад і попередив, що навіть якщо Путін втратить владу у Росії, творець ПВК Вагнера Євген Пригожин продовжить вести війну проти України.
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Весь час - британський
ТерміновоПерші жертви від удару Росії - біля Запоріжжя двоє загиблих і двоє поранених
У Новософіївці Запорізької області, де повідомили про вибухи, двоє людей загинуло, пише заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
За його даними, ще двоє людей поранено.
На місці працюють рятувальники. Тимошенко раніше повідомляв, що в селі зруйновано декілька приватних будинків.
Сумська область повністю без електрики - обленерго
По всій Сумській області відключили електрику, повідомляє місцеве обленерго.
"Екстрене аварійне відключення застосували для запобігання порушень у роботі об'єднаної енергетичної системи України", - пояснюють в компанії.
По всій країні лунає повітряна тривога, повідомляється про вибухи в Київській, Запорізькій та Одеській областях.
Інформації про прильоти в Сумську область поки що не було.
Чути вибухи в Одесі та області - Суспільне
Кореспонденти "Суспільного" на місцях повідомляють про вибухи в Одесі та області.
За їхньою інформацією, були і повторні удари.
Місцева влада поки що не підтверджувала це, але судячи з повідомлень керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, в сусідній Одесі щось відбувається.
"Одеса, мінімум 2", "ще 2", - писав він у своєму телеграмі, але незрозуміло, йдеться про вибухи чи роботу ППО.
Чути вибухи у Києві, губернатор каже про ППО
Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи на Київщині, а кореспондент ВВС чує вибухи в Києві. Керівник Київської ОВА Олексій Кулеба каже, що в області працює ППО.
"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека - рух ракет у сторону області", - написав він та попросив не робити фотографій.
Вибухи на російських аеродромах в Рязані та Саратовській області. Що відомо
Російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під Рязанню стався вибух бензовозу, внаслідок якого загинули три людини. Також у медіа повідомили про падіння безпілотника на аеродром в Саратовській області і пошкодження двох літаків, але офіційного підтвердження ще немає.Читати більше
Росіяни вдарили по Запоріжжю та області, є поранені
Вибухи у Запоріжжі підтверджує секретар міської ради Анатолій Куртєв.
"У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Частина з них - це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина - вдала робота Сил протиповітряної оборони", - написав він у телеграм-каналі та попередив, що існує ймовірність повторної атаки.
Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко пише про удари в селі Новософіївка Запорізької області.
За його словами, зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані.
У Повітряних силах розповіли деталі російського удару
Росіяни запускають ракети по Україні, можливі кілька хвиль ударів по критичній інфраструктурі.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
За його словами, запуски "традиційні" — стратегічна авіація з районів Волгодонська та Каспійського моря, а також з кораблів у Чорному морі.
Росія завдає масованого ракетного удару по Україні
Керівники багатьох областей України повідомляють про роботу ППО та проліт ракет над областю.
Також є непідтверджена інформація про збиті ракети.
Масованний ракетний удар: злетіло багато російських Ту-95, калібри в повітрі над Україною
В Україні оголошена потвітряна тривога, є загроза масованого ракетного удару Росії з повітря та моря.Читати більше
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