Росія завдає масованого ракетного удару по Україні. Усі подробиці про жертви та руйнування

Кореспонденти "Суспільного" на місцях повідомляють про вибухи в Одесі та області.

За їхньою інформацією, були і повторні удари.

Місцева влада поки що не підтверджувала це, але судячи з повідомлень керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, в сусідній Одесі щось відбувається.

"Одеса, мінімум 2", "ще 2", - писав він у своєму телеграмі, але незрозуміло, йдеться про вибухи чи роботу ППО.