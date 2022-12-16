Ракетна атака Росії на Україну: де вибухає, що відомо про жертви і руйнування

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який перебуває у вигнанні у Британії, дав свідчення у Комітеті із закордонних справ Палати громад і попередив, що навіть якщо Путін втратить владу у Росії, творець ПВК Вагнера Євген Пригожин продовжить вести війну проти України.
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Нові вибухи у Києві
Віталій Кличко повідомив про повторний вибух на лівому березі Києва.
"Ще вибух у Києві, в Дніпровському районі".
Раніше він повідомляв про вибух у Деснянському районі.
Столиця перебуває під масованим ракетним ударом росіян. Звуки вибухів пролунали в кількох районах.
Новий масований удар Росії. Ракети вже над Україною, зникає електрика
В Україні - загроза масованого ракетного удару. Повітряна тривога оголошена у всіх східних та центральних областях та помалу рухається на західні.Читати більше
ТерміновоХарків повністю знеструмлений - обленерго
Харків повністю знеструмлений, повідомила журналістам "Суспільного" речниця Харківобленерго Марина Шевченко.
Це сталося після того, як місцева влада повідомила про три удари по критичній інфраструктурі області.
Вибухи були і в самому Харкові, писав у телеграмі мер Ігор Терехов, попередивши людей, що можуть виникнути проблеми з електропостачанням.
Як мінімум у чотирьох областях - Житомирській, Кіровоградській, Сумській та Рівненській - ще до перших вибухів та роботи ППО почали превентивно відключати електропостачання.
ТерміновоВибухи у Києві
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Деснянському районі столиці.
"Всі служби їдуть на місце", - написав він у телеграмі.
Надходять повідомлення про звуки вибухів і в інших районах столиці, за попередніми даними, працює ППО.
ТерміновоРосіяни вдарили по Кривому Рогу
"Кривий Ріг. Є ураження ракетами", - повідомив керівник міської військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
На Полтавщині працює ППО
Керівник ОВА Дмитро Лунін каже, що на Полтавщині працює ППО.
Раніше про ППО повідомляли також на Київщині.
Прильоти вже зафіксовані по інфраструктурі на Харківщині. У ЗМІ з'являється інформація про звуки вибухів в Запорізькій області.
Повітряна тривога триває по всій країні.
Росіяни вдарили по Харківщині
Російські військові завдали три удари по критичній інфраструктурі Харківської області, повідомив губернатор Олег Синєгубов.
"За попередньою інформацією, постраждалих немає", - пише він.
У інших областях теж уже є прильоти по енергетичній інфраструктурі, написав керівник Одеської ОВА Максим Марченко.
Він не уточнив, про які саме області йдеться.
ТерміновоЗагроза масованого удару. Працює ППО, зникає світло