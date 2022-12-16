Ракетна атака Росії на Україну: де вибухає, що відомо про жертви і руйнування

Харків повністю знеструмлений, повідомила журналістам "Суспільного" речниця Харківобленерго Марина Шевченко.

Це сталося після того, як місцева влада повідомила про три удари по критичній інфраструктурі області.

Вибухи були і в самому Харкові, писав у телеграмі мер Ігор Терехов, попередивши людей, що можуть виникнути проблеми з електропостачанням.

Як мінімум у чотирьох областях - Житомирській, Кіровоградській, Сумській та Рівненській - ще до перших вибухів та роботи ППО почали превентивно відключати електропостачання.