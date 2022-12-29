Росія атакувала Україну ракетами. В містах вибухи, зникає електрика

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який перебуває у вигнанні у Британії, дав свідчення у Комітеті із закордонних справ Палати громад і попередив, що навіть якщо Путін втратить владу у Росії, творець ПВК Вагнера Євген Пригожин продовжить вести війну проти України.
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Весь час - британський
Чатують на "шахедів"
Одна з мобільних вогневих груп чатує на "шахеди", написали в Генштабі ЗСУ і запостили фото військових.
Львів майже без світла - Садовий
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через ракетні обстріли росіян 90% міста без світла.
"Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням", - повідомив він.
Садовий додав, що місто переходить на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури.
У четвер Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні. Вибухи чути у Києві, Львові, Харкові.
По Україні випустили 120 ракет - Подоляк
Росія випустила зранку по Україні 120 ракет. Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк у твіттері.
ТерміновоТри вибухи у Львові
Свідки повідомляють про три вибухи у Львові. Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи, без подробиць.
У Львівській ОВА повідомили про роботу ППО над областю.
Вибухи у Харкові
"Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району", - заявив мер Харкова Ігор Терехов у телеграм.
Масована ракетна атака Росії. Вибухи у Києві, Львові та Харкові
Росія випустила зранку по Україні 120 ракет. У регіонах України вже екстрено відключають електроенергію.Читати більше
Ракети над Одещиною
Максим Марченко, керівник Одеської обласної адміністрації, повідомив, що ракети росіян вже і над його регіоном.
"Противник здійснює масований ракетний удар по Україні. Зараз над областю працює ППО. Прошу мешканців знаходитись в укриттях, та не знімати, або коментувати роботу підрозділів протиповітряної оборони", - написав він у своєму телеграм-каналі.
В Одеській області уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок, розповіли в ОП.
ТерміновоВибухи у Києві
Щойно над центром Києва прогриміло три сильних вибухи, запрацювала сигналізація авто. Можливо робота ППО.
Кілька вибухів у столиці підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Без деталей.
Уламками збитої ракети у Києві пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та автомобіль. Інформація по жертвам уточнюється, повдіомили у КМВА.
Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
"У Києві можуть бути перебої зі світлом. Зарядіть телефони та інші пристрої. Зробіть запас води", - написав Кличко.
Над Миколаївщиною збили п'ять ракет - Кім
Керівник Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що над морем у регіоні збили вже п'ять ракет.
Він також нагадав про заборону знімати "прильоти" ракет, а також заявив, що "сьогодні ЗСУ встановлять рекорд із збиття".
Через атаку відключають світло
У регіонах України екстренно відключають електроенергію.
На Одещині і на Дніпропетровщині вже є екстрені відключення електрики, зазначили у ДТЕК.
"Вони вводяться через загрозу ракетних обстрілів, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти," - розповіли в ДТЕК.
Енергетики превентивно вимкнули електроенергію у Кривому Розі. Уся критична інфраструктура переводиться на генератори, повідомив мер міста Олександр Вілкул.
Атака з літаків та кораблів
Росія атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
Робота протиповітряної оборони можлива по всій території держави.
Працює ППО
За повідомленнями влади, ППО України вже працює у столиці, Київській, Житомирській та Сумській областях.
ТерміновоPost update
ВВС News Україна відновлює текстову трансляцію. Армія РФ зранку у четвер запустила нову масовану ракетну атаку на Україну.