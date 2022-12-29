Росія атакувала Україну ракетами. В містах вибухи, зникає електрика

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через ракетні обстріли росіян 90% міста без світла.

"Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням", - повідомив він.

Садовий додав, що місто переходить на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури.

У четвер Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні. Вибухи чути у Києві, Львові, Харкові.