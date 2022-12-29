Військовий
Наживо

Росія атакувала Україну ракетами. В містах вибухи, зникає електрика

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Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Чатують на "шахедів"

    Одна з мобільних вогневих груп чатує на "шахеди", написали в Генштабі ЗСУ і запостили фото військових.

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  2. Львів майже без світла - Садовий

    Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через ракетні обстріли росіян 90% міста без світла.

    "Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням", - повідомив він.

    Садовий додав, що місто переходить на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури.

    У четвер Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні. Вибухи чути у Києві, Львові, Харкові.

  3. По Україні випустили 120 ракет - Подоляк

    Росія випустила зранку по Україні 120 ракет. Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк у твіттері.

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  4. ТерміновоТри вибухи у Львові

    Свідки повідомляють про три вибухи у Львові. Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи, без подробиць.

    У Львівській ОВА повідомили про роботу ППО над областю.

  5. Вибухи у Харкові

    "Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району", - заявив мер Харкова Ігор Терехов у телеграм.

  6. Масована ракетна атака Росії. Вибухи у Києві, Львові та Харкові

    брейкінг

    Росія випустила зранку по Україні 120 ракет. У регіонах України вже екстрено відключають електроенергію.

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  7. Ракети над Одещиною

    Максим Марченко, керівник Одеської обласної адміністрації, повідомив, що ракети росіян вже і над його регіоном.

    "Противник здійснює масований ракетний удар по Україні. Зараз над областю працює ППО. Прошу мешканців знаходитись в укриттях, та не знімати, або коментувати роботу підрозділів протиповітряної оборони", - написав він у своєму телеграм-каналі.

    В Одеській області уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок, розповіли в ОП.

  8. ТерміновоВибухи у Києві

    Щойно над центром Києва прогриміло три сильних вибухи, запрацювала сигналізація авто. Можливо робота ППО.

    Кілька вибухів у столиці підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Без деталей.

    Уламками збитої ракети у Києві пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та автомобіль. Інформація по жертвам уточнюється, повдіомили у КМВА.

    Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

    "У Києві можуть бути перебої зі світлом. Зарядіть телефони та інші пристрої. Зробіть запас води", - написав Кличко.

  9. Над Миколаївщиною збили п'ять ракет - Кім

    Керівник Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що над морем у регіоні збили вже п'ять ракет.

    Він також нагадав про заборону знімати "прильоти" ракет, а також заявив, що "сьогодні ЗСУ встановлять рекорд із збиття".

  10. Через атаку відключають світло

    У регіонах України екстренно відключають електроенергію.

    На Одещині і на Дніпропетровщині вже є екстрені відключення електрики, зазначили у ДТЕК.

    "Вони вводяться через загрозу ракетних обстрілів, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти," - розповіли в ДТЕК.

    Енергетики превентивно вимкнули електроенергію у Кривому Розі. Уся критична інфраструктура переводиться на генератори, повідомив мер міста Олександр Вілкул.

  11. Атака з літаків та кораблів

    Росія атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

    Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

    Робота протиповітряної оборони можлива по всій території держави.

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  12. Працює ППО

    За повідомленнями влади, ППО України вже працює у столиці, Київській, Житомирській та Сумській областях.

  13. ТерміновоPost update

    ВВС News Україна відновлює текстову трансляцію. Армія РФ зранку у четвер запустила нову масовану ракетну атаку на Україну.

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