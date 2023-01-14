Ракетна атака росіян: у Дніпрі влучили у багатоповерхівку

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який перебуває у вигнанні у Британії, дав свідчення у Комітеті із закордонних справ Палати громад і попередив, що навіть якщо Путін втратить владу у Росії, творець ПВК Вагнера Євген Пригожин продовжить вести війну проти України.
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Весь час - британський
ТерміновоУ Дніпрі щонайменше 10 поранених, у тому числі двоє дітей
Десятеро поранених, серед яких двоє дітей, виявили попередньо на місці в багатоквартирному будинку у Дніпрі, написав керівник ОВА Валентин Резніченко.
"Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні", - додав він.
Кирило Тимошенко з ОП каже, що станом на 16:20 зі зруйнованого під'їзду врятували 15 людей.
"Кількість загиблих та травмованих уточнюється. Продовжують гасіння пожежі та порятунок людей", - написав він.
"Скоти" - на місце "прильоту" виїхав мер Дніпра Філатов
Кирило Тимошенко каже, що поговорив із мером Дніпра Борисом Філатовим, й "він також вже виїхав на місце, де Росія влаштовувала терор".
"Скоти", - так одним словом прокоментував Філатов приліт у багатоквартирний будинок.
Повідомляється, що на місці працюють усі необхідні служби.
ТерміновоУ Києві лунають вибухи, працює ППО
Зараз працює ППО, уточнив мер столиці Віталій Кличко. Атака на Україну триває.
"Страшні кадри з Дніпра, де варвари буквально знесли під’їзд багатоповерхівки", - прокоментував він також удар по Дніпру.
"Чудово знаю будинок. Я народився поруч" - Кирило Тимошенко
"Чудово знаю будинок, в який прилетіло у Дніпрі, народився і проживав поруч. Знаю людей з цього району... Злість", - додав Тимошенко, для якого Дніпро є рідним містом.
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"Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці", - повідомив згодом у телеграмі Кирило Тимошенко і виклав фото.
ТерміновоУ Дніпрі влучили у багатоповерхівку
"Жахливі новини з Дніпра", - повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко.
У суботу вдень у місті влучили у багатоквартирний будинок.
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Через нову масовану ракетну атаку армії Росії ВBC News Україна відновлює текстову трансляцію.