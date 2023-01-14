Дніпро
Наживо

Ракетна атака росіян: у Дніпрі влучили у багатоповерхівку

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Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. ТерміновоУ Дніпрі щонайменше 10 поранених, у тому числі двоє дітей

    атака на Дніпро
    Copyright: Дніпропетровська ОВА

    Десятеро поранених, серед яких двоє дітей, виявили попередньо на місці в багатоквартирному будинку у Дніпрі, написав керівник ОВА Валентин Резніченко.

    "Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні", - додав він.

    Кирило Тимошенко з ОП каже, що станом на 16:20 зі зруйнованого під'їзду врятували 15 людей.

    "Кількість загиблих та травмованих уточнюється. Продовжують гасіння пожежі та порятунок людей", - написав він.

  2. "Скоти" - на місце "прильоту" виїхав мер Дніпра Філатов

    приліт у Дніпрі
    Copyright: Кирило Тимошенко

    Кирило Тимошенко каже, що поговорив із мером Дніпра Борисом Філатовим, й "він також вже виїхав на місце, де Росія влаштовувала терор".

    "Скоти", - так одним словом прокоментував Філатов приліт у багатоквартирний будинок.

    Повідомляється, що на місці працюють усі необхідні служби.

  3. ТерміновоУ Києві лунають вибухи, працює ППО

    Зараз працює ППО, уточнив мер столиці Віталій Кличко. Атака на Україну триває.

    "Страшні кадри з Дніпра, де варвари буквально знесли під’їзд багатоповерхівки", - прокоментував він також удар по Дніпру.

  4. "Чудово знаю будинок. Я народився поруч" - Кирило Тимошенко

    "Чудово знаю будинок, в який прилетіло у Дніпрі, народився і проживав поруч. Знаю людей з цього району... Злість", - додав Тимошенко, для якого Дніпро є рідним містом.

  5. Post update

    Дніпро
    Copyright: ТИМОШЕНКО. Офіс Президента

    "Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці", - повідомив згодом у телеграмі Кирило Тимошенко і виклав фото.

  6. ТерміновоУ Дніпрі влучили у багатоповерхівку

    "Жахливі новини з Дніпра", - повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко.

    У суботу вдень у місті влучили у багатоквартирний будинок.

  7. Post update

    Через нову масовану ракетну атаку армії Росії ВBC News Україна відновлює текстову трансляцію.

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