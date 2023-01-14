Ракетна атака росіян: у Дніпрі влучили у багатоповерхівку

"Нам природа допоможе, навкруги болота". Як на Чернігівщині готуються до зими під час війни

У Чернігівській області люди масово повертаються до стареньких батьківських хат і готуються провести там зиму. Вони не знають, чого чекати найближчим часом, але про всяк випадок роблять запаси, аби пережити холодні місяці без голоду й у теплі.