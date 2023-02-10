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Наживо

Наслідки масованого ракетного удару Росії по Україні: що відомо

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Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Ракетний удар триває вже другу годину

    Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про третю хвилю удару.

    Людей закликають бути в украиттях.

    війна
    Copyright: Reuters
    Image caption: Люди ховаються у метро в Києві

  2. ТерміновоРосійські ракети залітали в Румунію - Залужний

    Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети порушили повітряний простір Румунії. Це сталось вперше.

    Ця країна є членом НАТО.

    "Сьогодні, 11 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети була запущені з акваторії Чорного моря", - йдеться у заяві Залужного.

  3. Наслідки ракетних ударів по Запоріжжю

    Міська влада Запоріжжя показала фото наслідків нічних ударів по місту.

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    Copyright: Куртєв
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    Copyright: Куртєв
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    Copyright: Куртєв

  4. Нові вибухи на Заході та у Центрі країни

    На Вінниччині та Івано-Франківщині пролунали повторні вибухи, повідомляють очевидці.

    До цього була інфомрація про роботу ППО над цими областями.

  5. Після вибуху у Хмельницькому перебої зі світлом - ОВА

    Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у себе в телеграмі написав, що в обласному центрі пролунав вибух.

    "Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні", - додав Гамалія.

  6. У Харкові є поранені

    За попередньою інформацією, внаслідок ранкового удару у Харківському районі поранення отримали 7 людей.

    Двоє з них у важкому стані, розповіли в ОВА.

    Є влучання в електрогенеруючу інфраструктуру.

    Вночі було 12 прильотів ракет по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові та області.

  7. У Львові гриміли вибухи

    Низка потужних вибухів пролунали у Львові. У мерії повідомили про роботу ППО.

    За свідченнями мешканців, від вибухів трусилися стіни.

    У Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні.

  8. ТерміновоВибухи в містах України - Росія завдала нового ракетного удару

    Зранку 10 лютого Росія завдала по Україні нового ракетного удару.

    У багатьох регіонах працює ППО. Є дані про перші руйнування у столиці.

    Повідомляють про вибухи у Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому, Харкові та Запоріжжі.

  9. Ракетний удар Росії по Україні. У Львові, Києві, Харкові і Запоріжжі вибухи, є руйнування

    Брейкінг

    Росія завдала по Україні нового ракетного удару, вночі перед цим за допомогою дронів виявляла позиції ППО.

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  10. Ми відкриваємо висвітлення наживо ракетної атаки Росії на Україну

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