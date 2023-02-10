Наслідки масованого ракетного удару Росії по Україні: що відомо

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який перебуває у вигнанні у Британії, дав свідчення у Комітеті із закордонних справ Палати громад і попередив, що навіть якщо Путін втратить владу у Росії, творець ПВК Вагнера Євген Пригожин продовжить вести війну проти України.
Прямий репортаж
Весь час - британський
Ракетний удар триває вже другу годину
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про третю хвилю удару.
Людей закликають бути в украиттях.
ТерміновоРосійські ракети залітали в Румунію - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети порушили повітряний простір Румунії. Це сталось вперше.
Ця країна є членом НАТО.
"Сьогодні, 11 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети була запущені з акваторії Чорного моря", - йдеться у заяві Залужного.
Наслідки ракетних ударів по Запоріжжю
Міська влада Запоріжжя показала фото наслідків нічних ударів по місту.
Нові вибухи на Заході та у Центрі країни
На Вінниччині та Івано-Франківщині пролунали повторні вибухи, повідомляють очевидці.
До цього була інфомрація про роботу ППО над цими областями.
Після вибуху у Хмельницькому перебої зі світлом - ОВА
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у себе в телеграмі написав, що в обласному центрі пролунав вибух.
"Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні", - додав Гамалія.
У Харкові є поранені
За попередньою інформацією, внаслідок ранкового удару у Харківському районі поранення отримали 7 людей.
Двоє з них у важкому стані, розповіли в ОВА.
Є влучання в електрогенеруючу інфраструктуру.
Вночі було 12 прильотів ракет по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові та області.
У Львові гриміли вибухи
Низка потужних вибухів пролунали у Львові. У мерії повідомили про роботу ППО.
За свідченнями мешканців, від вибухів трусилися стіни.
У Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні.
ТерміновоВибухи в містах України - Росія завдала нового ракетного удару
Зранку 10 лютого Росія завдала по Україні нового ракетного удару.
У багатьох регіонах працює ППО. Є дані про перші руйнування у столиці.
Повідомляють про вибухи у Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому, Харкові та Запоріжжі.
Ракетний удар Росії по Україні. У Львові, Києві, Харкові і Запоріжжі вибухи, є руйнування
Росія завдала по Україні нового ракетного удару, вночі перед цим за допомогою дронів виявляла позиції ППО.Читати більше
Ми відкриваємо висвітлення наживо ракетної атаки Росії на Україну