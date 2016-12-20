Почему мы идем на работу, даже если больны

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Обозреватель BBC Capital делится комментариями читателей на тему того, почему они чувствуют себя обязанными идти на работу даже во время болезни.

Вы проснулись в ужасном самочувствии: ломота во всем теле, тошнота и жуткая головная боль. Вам нужно принять решение.

Будете ли вы, превозмогая себя, тащиться на работу, даже будучи при смерти?

Или вы скорее склоняетесь к тому, чтобы нырнуть обратно в теплую постель и сообщить коллегам о том, что заболели?

Здравый смысл подсказывает, что отдых помогает нам поправиться, но вопрос о том, взять ли больничный или мужественно перетерпеть симптомы болезни, может быть не так прост, как хотелось бы.

Копірайт зображення iStock Image caption Работа в праздничные дни, во время болезни и по выходным для некоторых из нас является нормой

На ваше решение может повлиять целый ряд факторов: требовательный начальник, угроза потери рабочего места, склонность к трудоголизму или давление со стороны коллег. При этом неважно, насколько отвратительно вы себя чувствуете.

Вы также можете почувствовать потребность пойти в офис во время болезни, чтобы все могли воочию убедиться в том, что вы не притворяетесь, а потом уже с чистой совестью ускользнуть домой.

Если вы узнали себя, не беспокойтесь: вы не одиноки, и это подтверждают разные исследования.

Если учесть, что нам посчастливилось жить в эпоху высоких технологий, позволяющих работать удаленно, то вправе ли мы уклоняться от работы - пусть даже и по причине болезни?

Отдел кадров в некоторых организациях ведет очень строгий учет дней, проведенных вне офиса

После выхода недавней статьи о том, что заставляет нас идти на работу, несмотря на плохое самочувствие, мы обратились к вам, нашим читателям, следящим за страничкой BBC Capital в "Фейсбуке", с вопросом: "Вы когда-либо чувствовали себя обязанным(-ой) идти на работу во время болезни?"

Ваши ответы были очень информативными, и при этом большинство из вас ответили "да". Но почему?

За вами следят

Во-первых, в некоторых организациях отдел кадров ведет очень строгий учет дней, проведенных вне офиса.

Именно так и происходит в компании, где работает Джон Стоукс. "Каждый раз, когда я запрашиваю больничный, программа расчета зарплаты выдает строгое предупреждение о моем "рейтинге абсентеизма", - говорит он.

Если я возьму больничный, ближайшие дни на работе превратятся в настоящий ад

Это означает, что во время болезни ему иногда приходится использовать дни отпуска, чтобы избежать нежелательного внимания.

"Я могу работать удаленно, поэтому стараюсь пользоваться этой возможностью, если чувствую себя плохо. Если же я болен настолько, что не могу работать, но при этом уже превысил "рекомендованное количество дней отсутствия", я беру отпуск", - пишет он.

Себе дороже

Другие, например, Эбигейл Браунелл, чувствуют себя виноватыми из-за того, что во время своего отсутствия по причине болезни им приходится нагружать коллег дополнительной работой.

Она работает учителем, и поэтому ей все равно приходится тратить по несколько часов на то, чтобы подготовить задания для своих учеников, прежде чем пойти домой и отдохнуть.

Ее вывод? Если вы учитель, брать день отпуска по болезни себе дороже.

"Я всегда чувствую себя обязанной работать, даже если больна, - пишет она. - Заменяющих сотрудников у нас не хватает, поэтому, если я возьму отгул, коллегам придется выполнять и свою, и мою работу".

Копірайт зображення PA Image caption Некоторые читатели считают, что брать день отпуска по болезни себе дороже

Сауми Пратек Джа также согласен с тем, что существует много причин для того, чтобы перетерпеть недомогание. "Если я возьму больничный, то последующие дни на работе превратятся в настоящий ад", - пишет он.

И даже врачи не застрахованы от работы в период нездоровья.

"Мне как врачу очень часто приходилось работать во время болезни, - пишет Империал Ахмед. - Чувство вины перед пациентами и нежелание увеличивать нагрузку коллег выгоняли меня на работу даже, когда у меня было воспаление легких".

Болезнь? Что это значит?

Тем не менее существуют и те, у кого условия работы не столь жесткие. Например, Каролина Ибраньи-Матковиц благодаря гибкому графику работы может без проблем работать из дома и даже взять отгул на время болезни, при условии, что она выполнит все поставленные перед ней задачи.

Работа на больничном, на выходных и в отпуске стала нормой

"Если кто-то из сотрудников чувствует себя плохо, но у него горят сроки, он просто работает из дома.

Бывает так, что чувствуешь себя достаточно хорошо для работы, но недостаточно хорошо для того, чтобы ехать в транспорте или просто быть на ногах. Про распространение инфекции я даже молчу.

Работая из дома, вы можете выполнять свои задачи и при этом постепенно выздоравливать, - пишет она. - А если вы чувствуете себя очень плохо - это значит, что вы действительно больны, и можете взять выходной".

Но для других ситуация намного более серьезна.

Копірайт зображення iStock Image caption Если вы чувствуете, что большой брат следит за вами, взять выходной может быть непросто

"Я могу взять больничный на сколько угодно дней, - пишет Виктория Калинин. - Но в моем случае "взять больничный" означает лишь то, что от меня ожидают удаленной работы из дома".

Она добавляет, что в ее компании подобное принуждение к работе при любых обстоятельствах стало обычной практикой.

"Работа на больничном, на выходных и в отпуске стала нормой, и этого ждут от всех. Если вы откажетесь, тем самым вы забьете гвоздь в крышку своего гроба".

Именно такое давление в конце концов привело Лорену Мэриэнн к увольнению.

"Это происходило постоянно. Нас обязывали работать не только во время болезни, но и в выходные, поэтому иногда я отрабатывала целый месяц без единого свободного [дня], - пишет она. - В итоге пришлось уволиться".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.