Город, который будит воображение

Обозреватель BBC Travel совершил путешествие как по туристическим, так и по малоизвестным маршрутам чешской столицы.

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Прагу избрали своим домом Франц Кафка, Моцарт, Дворжак и Альберт Эйнштейн. Она стала центром классической музыки и сокровищницей барочной архитектуры.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

"Люди приходят в парк Кампа отдохнуть и пообщаться с друзьями, поиграть и послушать музыку, выгулять собаку. Однажды я даже наблюдала за шаманским ритуалом", - рассказывает студентка факультета журналистики Алина Шупикова.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

В Музее Кампа, расположенном в парке, проходят выставки местных и зарубежных художников, четыре-пять крупных выставок ежегодно.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

Здесь также находится популярное кафе "Млинская", построенное на месте старой рубки. Его обязательно нужно посетить, если вы хотите впитать артистическую атмосферу города.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

Холм Петршин - это место любви и романтики. Жители Праги знакомятся именно здесь. А в начале мая сюда приходят влюбленные на свидание под цветущими деревьями. С вершины холма открывается удивительный вид на Старый город.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

Пивная "У Флеку" - одна из старейших в Центральной Европе, здесь варят пиво вот уже почти полтысячелетия", - рассказывает гид Ева Брежлова.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

Старопраменский пивзавод, основанный в 1869 году в районе Смихова, сегодня является частью пивоваренной группы InBev, самого крупного производителя пива в мире по объёму. Интерактивная выставка рассказывает посетителям историю чешского пива.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

В салоне на Староместской площади в самом сердце Праги представлены изысканные изделия из чешского стекла, в частности, мозерского хрусталя, который производят в Карловых Варах. Стоит отметить, что цены на изделия - не особо демократичные.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

Насладиться потрясающей архитектурой Староместской площади можно разве что рано утром, в другое время суток здесь очень многолюдно.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

Спрятаться от туристов можно "У златого тигра" - в одном из старейших пабов города. Местные любят его за то, что он не превратился в разрекламированную туристическую ловушку.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

Прага имеет многолетнюю историю производства кукол. "Галерея марионеток" в центре города - одна из немногих лавочек, в которой продают кукол, изготовленных вручную мастерами из разных уголков страны.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

До падения коммунистического режима в 1989 году стена Джона Леннона у Карлова моста была символом борьбы за свободу и демократию. Сегодня это - популярное место среди молодежи. Свои мысли, чувства и надежды молодые чехи выражают в рисунках и надписях на стене памяти британского исполнителя.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

Интересно, работает ли этот гигантский метроном? Здесь расположена смотровая площадка, откуда открываются незабываемые панорамы Праги. Находящийся недалеко парк - излюбленное место скейтбордистов. Когда-то здесь стояла статуя Сталина, которую убрали в 1962 году, а на ее месте установили метроном в память о социалистическом прошлом Праги.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

Если вам нравятся оригинальные скульптуры, музыка и атмосфера современного искусства, загляните в Cross Club. Здесь выставлены скульптуры из металлолома, а по выходным собирается альтернативная молодежь. Площадь кафе Holešovice превращается в ночной клуб и бар.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

Танцующий дом на набережной недалеко от Карлова моста построил в 1996 году архитектор Фрэнк Гери. В нем расположены офисный центр и музей кубизма.

Копірайт зображення Phil Clarke-Hill

На верхнем этаже Танцующего дома находятся бар и ресторан, оттуда открывается удивительный вид на город и реку. Это настоящая жемчужина современной архитектуры Праги.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.