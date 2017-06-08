Почему лысина может стать преимуществом

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Хотите казаться более умным, более влиятельным, образованным и честным человеком? Обозреватель BBC Future утверждает, что для этого нужно всего лишь обзавестись лысиной.

Чтобы бороться с облысением, викинги использовали примочки из гусиного помета. Древнегреческий медик Гиппократ лучшим лекарством от облысения считал голубиный помет, который он смешивал с хреном, тмином и крапивой.

Согласно одному египетскому рецепту 5000-летней давности, нужно было сжечь колючки ежа, смешать их с маслом, добавить в эту массу мед, алебастр, красную охру и, наконец, немного обрезков ногтей. Получившимся снадобьем следовало обильно смазывать облысевшие области.

Вопрос облысения волнует мужчин с тех самых пор, как в обиход вошли зеркала. Юлий Цезарь, к примеру, был просто одержим мыслями о том, как вернуть свою шевелюру, и был готов на все ради этого.

Лавровый венок он носил не столько для того, чтобы отдать дань римским традициям, сколько ради маскировки проплешин.

К моменту знакомства с Клеопатрой он был почти полностью лысым. Возлюбленная всеми силами пыталась помочь Цезарю сохранить шевелюру и предложила ему домашнее средство на основе измельченных тушек мышей, лошадиных зубов и медвежьего жира.

К сожалению, это снадобье также оказалось бессильным, и Цезарь потерял свои волосы, как и многие мужчины до и после него, в том числе Сократ, Наполеон, Аристотель, Ганди, Дарвин, Черчилль, Шекспир и Гиппократ.

Последний, несмотря на активное применение голубиного помета, был настолько лыс, что его именем даже назвали тип облысения.

В конце концов Цезарь смирился со своей участью и начал отращивать волосы сзади и зачесывать их вперед, чтобы создать хотя бы иллюзию наличия естественной растительности на голове. Эта прическа под названием "зачес" популярна до сих пор.

Копірайт зображення Wikimedia Commons Image caption Лысых мужчин часто считают умными, имеющими высокий статус и влиятельными, и Чарльз Дарвин прекрасно соответствует этому образу

Прошли тысячи лет, и мы сменили венки и отвратительные снадобья на дорогие кремы, тоники и шампуни, а в особо тяжелых случаях - на парики, лекарства и операции по пересадке волос.

Современный мужчина может посетить специализированную клинику или записаться на прием к специалисту по лечению облысения. Часто можно встретить рекламные объявления, в которых лысеющим мужчинам советуют "сходить к врачу".

В газетных статьях облысение называют эпидемией, в то время как сам феномен получил новое, по-научному звучащее название: "андрогенная алопеция". Тот, кто никогда его не слышал, может подумать, что это болезнь.

Поэтому неудивительно, что люди по всему миру ежегодно тратят на лечение облысения 3,5 млрд долларов США.

Эта сумма больше годового национального бюджета Македонии и, как верно отметил в прошлом году Билл Гейтс, значительно больше суммы, направляемой на борьбу с малярией (всего 200 млн долларов в год).

Современные лекарства уже не содержат столь сомнительных компонентов, как в далеком прошлом, однако последствия их приема могут быть пугающими.

Объем продаж препарата для лечения облысения под названием "Пропеция", прием которого ученые связали с импотенцией, в 2014 году достиг рекордного значения в 264 млн долларов.

Операция по пересадке волос, в свою очередь, очень травматична и болезненна - известно, что во время нее многие мужчины не могут сдержать слез.

Согласно опросу, проведенному Международным обществом хирургии восстановления волос в 2009 году, почти 60% мужчин предпочтут роскошную шевелюру деньгам и друзьям.

Не зря ли они идут на подобные жертвы?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сэр Патрик Стюарт потерял волосы уже в 19 лет

Появляется все больше доказательств того, что лысина - это не просто неудачная шутка эволюции. Лысых мужчин считают более умными, властными и имеющими более высокий статус, а их гладкий череп может стать средством соблазнения женщин или даже спасения жизни.

Прежде чем перейти к преимуществам, которые дает лысина, стоит развенчать широко распространенные мифы.

Вопреки популярному мнению и существованию таких брутальных лысых мужчин как Брюс Уиллис, склонность к потере волос никак не связана с большей мужественностью и более высоким уровнем тестостерона.

Тем не менее у лысых мужчин, как правило, больше волос на руках, ногах и груди. И, как ни странно, у них на голове бывает ничуть не меньше волос, чем у всех остальных.

Так как же это происходит?

Несмотря на то, что проблема облысения во все времена привлекала к себе огромное внимание, мы долго не могли понять истинные причины этого явления.

В 1897 году французский дерматолог заявил, что истинные виновники облысения - микробы, и мир охватила паника

Аристотель полагал, что мужчины лысеют из-за половых сношений, а эпидемию облысения среди древнеримских солдат объясняли ношением тяжелых железных шлемов.

Позже появились теории о том, что во всем виновато "усыхание мозга" - считалось, что человек лысеет из-за того, что его мозг уменьшается в размерах и отдаляется от стенок черепа.

Кроме того, среди возможных причин облысения называли загрязнение воздуха и, как ни парадоксально, неправильную стрижку.

В 1897 году французский дерматолог заявил, что истинные виновники облысения - микробы.

Мир охватила паника. Парикмахеры и ученые призывали немедленно принять меры - регулярно кипятить расчески и ни в коем случае не пользоваться расческами людей, страдающих от облысения.

Сегодня нам доподлинно известно, что облысение вызывает дигидротестостерон (ДГТ) - биологически активная форма тестостерона. Этот гормон еще в утробе матери играет важную роль в развитии мужских половых органов.

У взрослых мужчин, чувствительных к ДГТ, волосяные фолликулы под его действием сокращаются. В результате этого обычные, полностью сформировавшиеся волосы превращаются в короткие и мягкие волоски, похожие на пушок на голове младенца.

Учитывая то, что ДГТ - это одна из форм тестостерона, можно предположить, что при высоком уровне тестостерона вырабатывается больше ДГТ, и человек теряет больше волос.

Склонных к облысению мужчин отличает чувствительность волосяных фолликулов

Однако на самом деле для начала потери волос достаточно лишь небольшого количества этого гормона.

Склонных к облысению мужчин отличает чувствительность волосяных фолликулов, наследуемая по материнской линии.

Очень важен тот факт, что эта особенность передается по наследству. К 30 годам, то есть задолго до окончания репродуктивного периода жизни, у 25-30% мужчин уже в той или иной степени наблюдается потеря волос.

Более того, это происходит с мужчинами во всех странах мира, во всех без исключения этнических группах.

Если бы быть лысым было так плохо, это явление исчезло бы со временем. Тот факт, что оно настолько широко распространено, может даже говорить о его полезности, но в чем она заключается? И если это так, почему облысением страдают только мужчины?

"В природе есть такая закономерность: если у мужчины есть что-то, чего нет у женщины, это что-то будет служить в качестве сигнала", - говорит Фрэнк Мускарелла, психолог из Университета Барри. Эта тема заинтересовала его еще в 1990-х годах.

Большинство этих особенностей, характерных только для представителей мужского пола, имеют схожее предназначение.

"Как правило, они показывают, что этот самец склонен доминировать и имеет большие репродуктивные возможности", - говорит Мускарелла.

Другими словами, лысина может быть эквивалентом яркого и пышного павлиньего хвоста и выполнять схожие функции - привлекать представительниц женского пола.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время Второй мировой войны сэр Уинстон Черчилль проявил себя как мужественный и волевой человек

Более ранние исследования показывали, что женщины не находят лысых мужчин привлекательными - скорее всего, потому что редеющая шевелюра ассоциируется с преклонным возрастом, а старость вряд ли может считаться синонимом красоты.

"Нам известно, что женщинам нравятся мужчины с высоким социальным статусом. В лысине заключается не физическая, а несколько иная привлекательность", - говорит Мускарелла.

Чтобы развеять сомнения, уточним, что ученый не имеет личной заинтересованности в этой теории. "Нет, я не лысый, у меня довольно густая шевелюра", - говорит он.

В 2004 году он решил провести исследование в интересах тех, кому повезло меньше. Чтобы исключить факторы, которые могли бы исказить результаты, Мускарелле пришлось собственноручно создавать образы лысых мужчин.

Мускарелла привлек к участию в эксперименте своего друга-парикмахера, и они отправились в местный магазин париков.

"Я попросил его постричь волосы на париках так, чтобы один из них казался густым, другой - лысеющим, а третий - совершенно лысым", - говорит он.

Как правило, у мужчин, лысеющих естественным путем, остается немного волос над ушами и на затылке, поэтому парик понадобился даже для лысого образа.

После того, как друг Мускареллы закончил работу над париками, последний купил три пластиковых шапочки и прикрепил к ним парики при помощи липучки.

Лысых мужчин посчитали более умными, влиятельными, компетентными, образованными, честными, отзывчивыми, а также обладающими более высоким социальным статусом

Затем они попросили шестерых студентов примерить парики и сфотографировали их. "Само собой, они выглядели просто ужасно", - говорит он.

К счастью, его соавтор совсем недавно приобрел совершенно примитивную программу для редактирования фотографий. Пиксель за пикселем они стирали бросающуюся в глаза линию между краем шапочки и лбом, пока снимки не стали относительно нормальными.

Затем они использовали эти снимки в своем эксперименте. Мускарелла показал их 202 студентам-психологам, среди которых было поровну мужчин и женщин, и попросил их оценить привлекательность мужчин и аспекты их личности.

Лысые и лысеющие мужчины не показались участниками столь же привлекательными, как другие, но в одной категории характеристик намного опередили остальных.

Их посчитали более умными, влиятельными, компетентными, образованными, честными, отзывчивыми, а также обладающими более высоким социальным статусом. Все эти черты в совокупности известны как социальная зрелость.

Мускарелла предположил, что облысение развилось как сигнал высокого социального статуса - того, перед чем не могут устоять некоторые женщины.

Любопытно, что лысых мужчин также считали значительно менее агрессивными.

"Если задуматься об этом, то можно представить себе, что на самой заре человечества древние люди разгуливали голышом, все их тело было покрыто густой растительностью, и те, у кого ее было больше - например, обладатели пышной шапки волос или густой бороды - имели довольно устрашающий вид", - говорит Мускарелла.

Таким образом, облысение могло служить для того, чтобы отличить взрослых, обладающих высоким статусом мужчин от агрессивных юношей.

Копірайт зображення Evan Agostini Image caption Хотя Салман Рушди больше известен своим писательским талантом, чем внешностью, в 2004 году он женился на модели Падме Лакшми

Если всё это так, то люди уже давно поняли, как этот сигнал можно использовать в собственных целях.

Мускарелла отмечает, что традиция брить голову еще несколько веков назад укоренилась среди философов, проповедников и священников.

Католические монахи пошли еще дальше - они не бреют голову целиком, а выбривают волосы так, чтобы казалось, что они потеряли волосы естественным образом (речь идет о тонзуре - выстриженном или выбритом месте на голове - Ред.).

Эти выводы подтверждаются результатами многих других исследований.

Большинство людей из разных уголков мира, от работников плантаций сахарного тростника в Бразилии до учеников старшей школы из Замбии, считают лысеющих мужчин более властными, независимо от того, потеряли ли они волосы естественным путем или просто сбрили их.

Результаты другого исследования звучат еще более заманчиво, хоть и являются спорными. Ученые пришли к выводу, что облысение может спасти человеку жизнь.

Долгое время верным считалось обратное. Достаточно давно было известно, что мужчины, у которых не вырабатывается ДГТ, например, подвергшиеся кастрации, на протяжении всей жизни имеют густые длинные локоны.

Любопытно то, что у представителей этой группы ни разу не было зарегистрировано случаев рака простаты.

ДГТ отвечает за развитие простаты у младенцев, поэтому логично было бы предположить, что в зрелом возрасте этот гормон будет влиять на образование опухолей.

И рак простаты, и облысение могут быть вызваны гормональной чувствительностью, передающейся по наследству. Это подтвердило исследование, проведенное в этом году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В прошлом году Ллойд Бланкфайн, владелец инвестиционного банка Goldman Sachs, занял 26-е место в списке наиболее влиятельных людей мира по версии Forbes

Ученые обнаружили, что у лысеющих мужчин выше вероятность развития агрессивного рака простаты, от которого ежегодно умирает около 300 000 человек.

Звучит не очень оптимистично, но здесь есть один нюанс. Низкий уровень витамина D, вырабатываемого организмом только при нахождении на солнце, также является известным фактором риска рака простаты.

Любой лысый человек скажет вам, что солнечный свет воздействует на него намного сильнее, чем на всех остальных. Развилась ли склонность к облысению как способ противостояния пагубному влиянию ДГТ?

"Тысячи лет назад это, возможно, помогало европейцам получать большую дозу солнечного облучения и вырабатывать больше витамина D", - говорит Питер Кабаи из Университета святого Иштвана, Венгрия, которого эта идея посетила после того, как он сам начал лысеть.

Мужчины, которые к 30 годам имеют лысину, начинающуюся ото лба, или отдельные залысины, на 45% меньше рискуют заболеть раком простаты в будущем

Это также может объяснить, почему не лысеют женщины, ведь у них нет простаты.

Доказательств у этой теории становится все больше. Мужчины, работающие на свежем воздухе, менее подвержены этому заболеванию по сравнению с теми, кто проводит больше времени в закрытом помещении.

Это относится и к тем, кто имеет загар, любил загорать в детстве, живет в теплом климате или чаще проводит отпуск за границей на морских курортах.

Влияние солнечного света столь высоко, что значение имеет даже то время года, в которое человеку был поставлен диагноз: те, кто узнал о своей болезни летом, имеют больше шансов выжить.

"Все это связано с витамином D, которого большинству людей не хватает", - говорит Кабаи.

Еще одна порция доказательств была получена в ходе исследования, опубликованного в прошлом году. Тридцати семи мужчинам с раком простаты давали либо препарат витамина D (примерно в семь раз больше рекомендуемой дневной нормы), либо плацебо.

Через шестьдесят дней им удалили простату. В группе, принимавшей витамин D, опухоли уменьшились, а в группе, принимавшей плацебо - увеличились.

Прием препарата также повлиял на экспрессию ключевых генов, "отключив" гены, связанные с воспалительными процессами, которые, как известно, способствуют развитию рака.

Другими словами, лысеющие люди могут быть склонны к раку простаты вопреки тому, что теряют волосы, а не из-за этого. Само по себе облысение может помочь снизить риск этого заболевания.

Это также может послужить ответом на вопрос, почему выводы ученых столь противоречивы: одно из исследований показало, что мужчины, которые к 30 годам имеют лысину, начинающуюся ото лба, или отдельные залысины, на 45% меньше рискуют заболеть раком простаты в будущем.

"Некоторые лысые мужчины предпочитают все время носить головной убор, другие - нет. Это различие могло стать источником неоднозначных выводов в подобных исследованиях", - говорит Кабаи.

Итак, лысина может помочь мужчине добиться успеха, внимания женщин или выздоровления.

Возможно, пришло время отказаться от голубиного помета и проявить в отношении лысых людей то уважение, которого они заслуживают.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.