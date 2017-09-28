Порнография - вредна или нет?

Копірайт зображення AFP Image caption Виртуальная реальность сделает порно еще более иммерсивным

Порнография сегодня - на расстоянии поиска в интернете. Эффект ее присутствия усиливается с каждым днем. Как она меняет поведение, отношения и желания людей? В этом решила разобраться корреспондент BBC Future Джессика Браун.

По-настоящему универсальных вещей на свете немного. Люди говорят на разных языках, едят разную пищу и переживают разные эмоции. Однако миллионы жителей планеты объединяет то, что они смотрят порно.

При этом, несмотря на такой большой ареал распространения, порно везде обвиняют в различных общественных проблемах. А политики штата Юта даже заклеймили порнографию как носителя "угрозы для здоровья граждан".

За последние несколько десятилетий, благодаря беспрепятственному скоростному доступу к интернету, порно претерпело существенную трансформацию. Более того, теперь оно обеспечивает все больший эффект присутствия.

Возьмем, например, виртуальную реальность. В начале этого года исследователи из Ньюкаслского университета в Великобритании указали на то, что виртуальная реальность меняет ощущения: зритель порно из стороннего наблюдателя становится участником действа. Ученые предостерегают: это размывает границы, которые отделяют реальность от фантазий, а также имеет потенциал разрушения отношений и поощрения вредоносного поведения.

Но действительно ли порнография пагубно влияет на людей? И какие есть тому доказательства? Может ли наука дать ответ?

Проблема в том, что ученым трудно исследовать этот вопрос. Из-за природы порнографии исследователи либо должны опираться на свидетельства людей, которые сами рассказывают о своих привычках относительно просмотра порно, либо наблюдать за ними в лабораторных условиях, что неестественно. (И, несомненно, создает некоторую неловкость).

При этом увеличиваются объемы разъяснительной литературы. BBC Future предлагает обзор самых основных выводов, сделанных учеными, в этой сфере.

Сексуальное насилие

С порнографией связан фундаментальный вопрос, который всплывает на поверхность каждый раз, когда выясняется, что преступник, совершивший насилие, любит смотреть порно. Способно ли оно поощрять, нормализовать или даже запускать в сознании механизм насилия и другие формы сексуального насилия?

Такую возможность изучают уже в течение многих десятилетий. Например, в 1970-е Берл Кутчинский, профессор криминалистики в Копенгагенском университете, исследовал сексуальные преступления в Дании, Швеции и Германии, поскольку в этих странах порно легализовали в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Ученый не обнаружил ни одной корреляции между ростом количества преступлений и декриминализацией. Фактически уровень некоторых преступлений за этот период даже снизился, в том числе изнасилований и развращения несовершеннолетних.

Содействует ли просмотр порно объективации женщин в реальной жизни?

В 1995 году мета-анализ результатов 24 исследований, в которых приняли участие более 4 тысячи человек показал среднюю корреляцию между просмотром порно и представлениями людей об изнасиловании и другими случаями сексуальной агрессии. Во всех исследованиях применяли шкалу "мифов об изнасиловании", позволяющую определить убеждения человека.

Участников просили оценить степень согласия с некоторыми утверждениями, в частности: "Женщина, которая на первом свидании идет домой к мужчине, демонстрирует тем самым свою готовность заняться сексом".

Участники, смотревшие порно, больше верили в мифы об изнасиловании по сравнению с контрольной группой, но только в экспериментальных исследованиях. Неэкспериментальные исследования, которые опирались на информацию, предоставленную участниками, такой корреляции не обнаружили. Поэтому выводы были несколько неубедительными.

Однако в последние годы порно обвиняют в том, что насилия в нем становится больше с каждым днем.

В недавно снятом документальном фильме порнозвезда-ветеран рассказывает о том, что в 1990-е годы такое кино служило своего рода демонстрацией "любви в постели" и "секса лямур-тужур". Но в 2010-м исследователи проанализировали более 300 порносцен и обнаружили, что 88% из них содержали проявления физической агрессии. При этом большинство агрессоров были мужчинами, а объектами агрессии - женщины, которые в большинстве своем реагировали либо нейтрально либо с радостнью.

Что же нам известно благодаря результатам новейших исследований? Обзор более 80 исследований, выполненный в 2009 году, содержит выводы о том, что доказательства причинно-следственной связи между просмотром порно и насилием - неубедительны, а любые выводы относительно их сопряженности намеренно раздувают пресса и политики.

"Пора распрощаться с гипотезой о том, что из-за порнографии растет количество случаев сексуальной агрессии", - написали авторы обзора.

Нил Маламут из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе основательно изучил связь между порно и сексуальным насилием. В его опросе участвовали 300 мужчин, и вывод был неутешителен: если мужчина по своей природе является сексуально-агрессивным и при этом увлекается просмотром порнографии со сценами насилия, то существует повышенная вероятность того, что он совершит изнасилование.

Однако ученый утверждает, что не порно является причиной сексуального насилия. Выступая в 2013 году на BBC Radio 4, он привел параллели с потреблением алкоголя.

"Некоторых людей алкоголь расслабляет, а других побуждает вести себя агрессивно. Но если я сделаю обобщение и скажу, что алкоголь вызывает агрессию, то вы, наверное, скажете, что я не учитываю многие нюансы. Это же относится к порнографии. Для некоторых она является частью жизни и никоим образом не заставляет их нарушать нормы общества. А для некоторых индивидуумов, подверженных факторам риска, она может подлить масла в огонь", - сказал ученый.

Разум и тело

Согласно выводам исследования 2014 года, просмотр порнографии вызывает уменьшение объема серого вещества в участках мозга, отвечающих за наслаждение. Исследователи из берлинского Института Макса Планка изучили мозг более 60 мужчин во время просмотра порнографических изображений и дали им заполнить анкету с вопросами о привычках, связанных с просмотром порно.

Они обнаружили, что у тех, кто смотрит порно, уменьшен объем полосатого тела мозга - зоны, связанной с мотивацией и вознаграждением.

Однако исследователи не смогли установить, испытывали ли респонденты с меньшим полосатым телом большее желание смотреть порнографии, а также является ли частый просмотр порно причиной его уменьшения. Хотя ученые "предполагают", что последнее утверждение, может быть, справедливо.

А сейчас опустим взгляд ниже. Некоторые ученые считают, что просмотр порно вызывает снижение чувствительности, а следовательно к эректильной дисфункции. Однако научного подтверждения данного факта нет. На самом деле просмотр порно даже помогает возбудиться и настроится на грядущие сексуальные утехи. Такой вывод сделали ученые из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса и Университета Конкордия.

Отношения

"Мой друг захотел, чтобы его девушка одевалась, как порнозвезда, и делала то же, что делает порнозвезда. Сейчас порно стало доступно всем. У нас ребята смотрят его в классе на телефонах, в автобусе".

Эти слова 17-летнего юноши были приведены в результатах недавнего опроса, проведенного по распоряжению правительства Великобритании в связи с ростом уровня сексуального насилия в школах.

Однако, несмотря на то, что порно винят во вредном влиянии на отношения, особенно между молодыми людьми, в исследованиях прослеживается фокусировка на взрослых. И их выводы весьма противоречивы.

Просмотр порно заставляет мужчин терять интерес к партнершам - такое предостережение прозвучало после публикации в 1989 году работы Дугласа Кенрика. По словам Ронды Балзарини, докторантки программы PhD из Университета Западного Онтарио, это исследование оказало "огромное влияние" на психологию. Однако в ноябре прошлого года Балзарини провела аналогичные эксперименты, привлекая к участию к ним 150 гетеросексуальных женщин и 400 гетеросексуальных мужчин. В результате выводы коллеги-предшественника подверглись сомнениям.

Копірайт зображення AFP Image caption Начало просмотра порно может быть предвестником развода

Балзарини показывала мужчинам и женщинам журналы с обнаженными представителями и представительницами противоположного пола, а также фото в одежде и абстрактные изображения, и не обнаружила никаких изменений в привязанности или любви этих мужчин и женщин к своим партнерам после этого.

Однако Балзарини признала, что результаты двух исследований могут разниться, поскольку первое исследование провели в 1989 году, когда распространенность и контент порнографических материалов очень отличались от современных.

В противовес этому в статье, опубликованной в мае этого года, говорится, что начало просмотра порнографии - предвестник развода.

В своей работе исследователи опирались на три комплекта данных, полученных с 2006 по 2014 годы, предоставленные американской социологической службой General Social Survey. Как оказалось, вероятность развода среди американцев, которые начали смотреть порно, возрастает вдвое. Впрочем, статья не дает ответа на вопрос, чем является начало просмотра порно - причиной развода или симптомом несчастливого брака.

Половая жизнь

Порнографию давно обвиняют в том, что она препятствует здоровой половой жизни пар. Причиной может быть тип просматриваемого порно - если верить статье, в которой говорится о том, что мужчины, которые смотрели много порно, были менее удовлетворены своей сексуальной жизнью. Но в отношении женщин дела обстоят иначе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Одно исследование показало: люди, которые просматривают порно вместе с партнерами, более преданы друг другу и сексуально удовлетворены

Ученые высказывают предположение: это может быть связано с тем, что женщины более склонны смотреть порно вместе с партнером, а не в одиночестве; а мужчины наедине чаще смотрят кино о половых актах, происходящих не по взаимному согласию.

Еще одно исследование показало: люди, которые просматривают порно вместе с партнерами, более преданы друг другу и сексуально удовлетворены по сравнению с теми, кто смотрит его в одиночестве.

Зависимость

В списке многочисленных негативных последствий, которые якобы вызывает порнография, одну из ведущих позиций занимает зависимость.

В одном исследовании Кембриджского университета просмотр порнографии приравняли к наркозависимости, поскольку было обнаружено, что оба эти явления запускают в мозге одинаковые механизмы.

Копірайт зображення AFP

Половина гетеросексуальных мужчин-участников была склонна к компульсивному половому поведению (CSB, compulsive sexual behaviour), другая же половина не имела этого расстройства.

Всех добровольцев попросили оценить видеоклипы сексуального и несексуального характера, и во время просмотра исследователи делали им МРТ (функциональную магнитно-резонансную томографию). CSB часто называют секс-зависимостью. Это расстройство вызывает навязчивые мысли о сексе и негативно влияет на работу, отношения и другие сферы жизни.

Оказалось, что у людей с CSB три области мозга активизировались более интенсивно. То же происходило с наркозависимыми.

Испытуемые с CSB сообщали об усилении желания в процессе просмотра откровенного видео. Но не факт, что увиденное им нравилось. Это нарушение взаимосвязи между желанием и симпатией объясняет теория, лежащая в основе наркотической зависимости. Это называется побудительной мотивацией - зависимые ищут удовлетворения, так как испытывают в нем нужду, а не потому, что оно приносит им наслаждение.

Но, согласно выводам ученых, даже несмотря на то, что мозг людей с CSB и наркозависимых реагирует одинаково, это не доказывает, что порнография вызывает привыкание.

Британская Национальная служба здравоохранения приравнивает зависимость от секса к наркотической зависимости - и утверждает, что это расстройство может включать привычку просматривать порно, которую сам человек уже не может контролировать. Порно может быть компонентом секс-зависимости. Однако, может ли оно вызывать зависимость, еще нужно доказать.

Сексуальное поведение

Считается, что порно помогает людям быть более свободными и раскрепощенными в сексе. Однако выводы еще одного исследования показывают, что иногда люди становятся слишком раскованными.

Как показал опрос 265 мужчин, гомосексуалисты, просматривающие порнофильмы, в которых не используют презервативы, скорее всего, не прибегнут к этой защите. И наоборот, если в фильмах актеры пользовались презервативами, геи также испытывали желание сделать это.

Копірайт зображення Javier Hirschfeld Image caption Считается также, что просмотр порно ведет к неразборчивости в половых связях

Презервативы не слишком популярны в порноиндустрии, где актеры регулярно проходят медосмотр.

В прошлом году штат Калифорния отклонил предложение закрепить на законодательном уровне требование о том, чтобы порноактеры надевали презервативы во время всех сцен секса. Не помогло даже то, что сторонники этого требования отстаивали необходимость снизить распространение болезней среди актеров. Критики же заявили, что из-за этого штат может лишиться порноиндустрии.

Считается также, что просмотр порно ведет к неразборчивости в половых связях. Некоторые факты свидетельствуют о том, что от просмотра порно в семь раз возрастает вероятность заниматься сексом со "случайными партнерами". Однако, как оказалось, это касается только несчастных людей.

Анализ данных, полученных в 2002-2004 годах, указывает на то, что те, кто смотрел больше порно, имели больше половых партнеров и больше интрижек, а также были более предрасположены покупать секс. Однако, как и в большинстве подобных аналитических материалов, неясно: подобное поведение было вызвано именно порно или к нему прибегали по ряду уже имеющихся причин.

Отношение к женщинам

Порнографию издавна обвиняют в разжигании сексизма и установке нереалистичных сексуальных стандартов.

Исследователи из Копенгагенского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели опрос 200 взрослых и оценили их личности по шкале доброжелательности.

Копірайт зображення Фото: Javier Hirschfeld Image caption В исследованиях порно часто возникает вопрос о причинах и последствиях

Участники опроса просматривали порно в лабораторных условиях. После этого исследователи обнаружили, что большие объемы потребления порнопродукции усиливают негативное отношение к женщинам, включая стереотипы и враждебность - но только у мужчин с низким уровнем доброжелательности.

Выводы?

С просмотром порно часто связывают многочисленные проблемы отдельных людей и общества в целом.

В исследованиях влияния порно часто возникает вопрос: порнография - это причина или следствие?

Каких людей она привлекает - склонных к сексуальной агрессии, несчастных в отношениях или сексуально зависимых? А может, именно она и вызывает все эти явления?

Сфера исследования является очень проблематичной. Четких ответов мы пока не имеем. Но уже на этом этапе выводы ученых свидетельствуют о том, что ответ на вопрос, может ли порно оказывать негативное воздействие, в первую очередь зависит от того, кто его смотрит.