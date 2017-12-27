12 фотографий 2017 года, которые изменили наш взгляд на мир

Ежемесячно в течение года редакция BBC Culture выбирала фотографию, полную глубокого культурного символизма, и сравнивала ее с произведениями искусства прошлого.

Январь: похищение культурного символа

Копірайт зображення Gene Blevins/AFP/Getty Images

1 января 2017 года группа неизвестных заменила две буквы в знаменитой надписи на Голливудском холме. Название города в результате изменилось на "Hollyweed", что можно перевести как "святая марихуана".

Таким способом пранкеры отметили легализацию марихуаны в рекреационных целях.

Это событие заставило обозревателя BBC Culture Келли Гровье вспомнить слова выдающегося британского искусствоведа Джона Бёрджера о том, какими уязвимыми для манипуляционных воздействий могут быть культурные символы.

Февраль: женское кунг-фу в Кабуле

Копірайт зображення Reuters/Mohammad Ismail

Инструктор по ушу позирует на холме близ Кабула вместе со своими ученицами, одетыми в традиционную одежду монахов Шаолиня.

Застыв в живописной позе с почти балетной грациозностью, женщины напоминают древнеазиатскую скульптурную композицию.

Март: музыка в руинах Алеппо

Копірайт зображення Credit: Joseph Eid/AFP

Это фото, сделанное в сирийском городе в марте 2017-го, облетело весь мир. На нем 70-летний житель Алеппо сидит в спальне своего разрушенного дома, курит трубку и слушает музыку.

Как отметил арт-критик BBC Culture Келли Гровье, это фото "безмолвно свидетельствует о разрушительной силе войны".

Апрель: портрет самопожертвования

Копірайт зображення Baladi News/Muhammad Alrageb

На этом снимке, также сделанном в пригороде Алеппо, изображен сирийский фоторепортер Абда Алькадера Хабака, который бросил камеру и ринулся помогать мальчику с тяжелыми ранениями.

Май: трещина, которая может изменить карту мира

Копірайт зображення NASA/John Sonntag

В Антарктике на территории шельфового ледника Ларсена в последние годы появилась огромная трещина - ее длина составляет 177 километров.

Фото, сделанное из самолета в ноябре 2016 года научным сотрудником NASA Джоном Зоннтагом, облетело все мировые СМИ.

В июле гигантский кусок льда откололся от шельфа, образовав один из крупнейших в истории айсбергов Антарктиды. Еще одна трещина начала резко расти в северном направлении.

Июнь: человек, который не испугался торнадо

Копірайт зображення Cecilia Wessels/Facebook

Стригущий газон на фоне торнадо канадец в провинции Альберта покорил соцсети.

Это просто образец беззаботности, отметил Келли Гровье, вспоминая кадры из фильма "Волшебник страны Оз" 1939 года, а также портрет известного борца за права афроамериканцев из Канзаса Джона Брауна.

Июль: горилла, которая смотрит видео на смартфоне

Копірайт зображення Lindsey Costello

Фото гориллы, которая внимательно смотрит на экран смартфона, было сделано в зоопарке Луисвилл (американский штат Кентукки).

Линдси Костелло, которая опубликовала снимок на своей странице в Instagram, просматривает видеоролик о малышах гориллы вместе со взрослой гориллой Джелани.

Снимок вызывает достаточно разноплановые чувства, пишет обозреватель BBC Сulture, от трогательной нежности до жуткого осознания пропасти между человеком и животным.

Август: Когда можно свергать памятники?

Копірайт зображення Reuters/ Kate Medley

"Если вы действительно хотите понять народ, не стоит изучать памятники, которые он устанавливает. Лучше посмотрите на те, которые он свергают", - пишет Келли Гровье о фотографии статуи солдата армии конфедератов, которая взорвала интернет в августе.

Снимки опустевшего постамента в Северной Каролине "являются мощным символом культурного переворота".

Они заставляют вспомнить другие многочисленные случаи свержения идолов: снос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянке в Москве в 1991 году, полковнику Муаммару Каддафи в Триполи в 2011 году или Саддаму Хуссейну в Багдаде в 2003 году.

Сентябрь: игра в гольф на фоне лесного пожара

Копірайт зображення Beacon Rock Golf Course/Facebook

Гольфисты продолжают игру, в то время как на заднем плане бушует масштабный лесной пожар. Фотография невозмутимых игроков в городе Норт-Бонневиль (штат Вашингтон) стала вирусной после публикации в соцсетях.

Снимок напоминает другие известные картины в истории искусства, на которых внешняя ярость стихии сочетается с внутренним самообладанием ее свидетелей.

Октябрь: апокалиптическое небо Лондона

Копірайт зображення Peter Macdiarmid/LNP

Этот снимок изображает безжалостное могущество природной стихии - на нем небо Лондона приобрело ядовито‐оранжевый оттенок после урагана "Офелия".

Этот необычный атмосферный феномен, который скорее напоминает спецэффект в кино, вызван частицами пыли, принесенными ураганом из пустыни Сахара.

Закат оттенка сепии придал всем окружающим предметам сюрреалистичности и напомнил искусствоведу Келли Гровье картину Эдварда Мунка "Крик".

Цвет неба на известном полотне, кстати, также вызван естественным явлением - извержением вулкана Кракатау в августе 1883 года.

Ноябрь: скульптура, которую поглотили корни деревьев

Копірайт зображення Mathew Browne/ Historic Photographer of the Year

На этом снимке изображена статуя буддийского храма XIV века в Таиланде, которую постепенно поглощают джунгли.

Кажется, природа прямо на наших глазах медленно стирает следы творения неизвестного скульптора, жившего более семисот лет назад.

Геометрические формы бывшей скульптурной композиции, которые едва прослеживаются под корнями деревьев, напоминают картины Пикассо и Сезанна в стиле кубизма.

Декабрь: воздушный шарик - символ надежды

Копірайт зображення Getty Images

10 декабря, в Международный день прав человека, мексиканская правозащитная организация организовала символическое мероприятие по объединению семей, разделенных границей между США и Мексикой.

На одной из фотографий изображена девочка с воздушным шариком в руке, которая стоит у ограды на границе в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес.

Контраст между легким полетом шара и замершей в ожидании фигуркой ребенка прекрасно отражает напряженность момента.

Гровье сравнивает этот снимок с граффити на стене, разделяющей Западный берег реки Иордан в Израиле, созданным в 2005 году английским андерграундным художником Бэнкси.

Оба изображения "являются символом бесконечной надежды, способной разрушить любые границы".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.