Гігантський святковий затор у США

Зйомка з вертольота показала тисячі автомобілів на півдні Каліфорнії, які потрапили у величезний затор, що утворився напередодні Дня подяки.

Водії, намагаючись вирватися з міста напередодні родинного свята, що відзначається в третій четвер листопада, створили довжелезний затор на шосе 405 у Лос-Анджелесі.

"Ця дорога недарма називається 405: потрібно 4,5 години, щоб куди-небудь вирватися звідти", - іронізує один користувач Facebook.

Статистика каже, що напередодні свята близько 50 млн американців проїжджають в середньому по 80 км, щоб скуштувати індичку.