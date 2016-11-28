Ковзанка із сотнями мертвих риб

В Японії закрили ковзанку, в якій були приблизно п’ять тисяч мертвих риб.
Під льодом було 25 видів різної замороженої риби, деякі викладені у формі слів.
Цей "Льодовий акваріум" відкрили в середині листопада у парку розваг Space World.
Люди у соціальних мережах почали скаржитись на ковзанку, назвавши її "позбавленою смаку" та "паплюженням життя".
Риба була вже мертва перед тим, як її заморозили, повідомляє телеканал NHK. І перед тим, як замінити лід, парк розваг обіцяє провести поминальну церемонію за рибами.