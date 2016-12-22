Адміністрація Порошенка і Олександр Онищенко обмінялись звинуваченнями

Адміністрація президента України відреагувала на заяви депутата Олександра Онищенка, називаючи його звинувачення на адресу Петра Порошенка вигадкою підозрюваного.

Пан Онищенко вже не перший раз пов’язує Петра Порошенка і людей з його оточення з корупційними схемами. Проте він не наводить конкретних доказів на підтримку таких тверджень.

Українські правоохоронці звинувачують Олександра Онищенка у привласненні державного майна в особливо великих розмірах. Він вчинив це начебто у складі злочинної організації.