Прем’єр Японії прибув на Гаваї

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе прибув на Гаваї і поклав вінок на військовому кладовищі.

Поряд із ним був директор меморіального комплексу - Джеймс Хортон.

Пізніше пан Абе разом із президентом США Бараком Обамою вшанують пам'ять загиблих у Перл-Харбор.

Цю військово-морську базу США японці атакували 75 років тому - у 1941 році.

Перший японський лідер, хто відвідав Перл-Харбор, був прем'єр Йосіда Сігеру, який в 1951 році зупинився на Гаваях дорогою до і після підписання мирного договору з США в Сан-Франциско.

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