Новорічний Київ: де посвяткувати у центрі?

У Києві головна ялинка країни встановлена на Софійській площі, але фактично святковим став увесь простір аж до сусідньої Михайлівської площі.
Як тут все змінилось напередодні свята, дивіться на відео ВВС Україна.
Відео не супроводжується коментарем.
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У Києві головна ялинка країни встановлена на Софійській площі, але фактично святковим став увесь простір аж до сусідньої Михайлівської площі.
Як тут все змінилось напередодні свята, дивіться на відео ВВС Україна.
Відео не супроводжується коментарем.