Новорічний Київ: де посвяткувати у центрі?

У Києві головна ялинка країни встановлена на Софійській площі, але фактично святковим став увесь простір аж до сусідньої Михайлівської площі.

Як тут все змінилось напередодні свята, дивіться на відео ВВС Україна.

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