У Британії випустили додаток-посібник на випадок нападів

У Британії відкрито доступ до безкоштовного додатку CitizenAid, який навчає користувача як правильно поводитися в екстремальних ситуаціях.

Зокрема, додаток рекомендує дії при зіткненні зі стрільцем у громадському місці або при виявленні вибухового пристрою.

Особлива увага приділяється навичкам першої медичної допомоги при кровотечах.

Інструкції створено на основі військових медичних посібників.

Настанови CitizenAid підготовлені за замовленням великих медичних центрів Британії.

Це відео є тренувальним. Воно імітує несподівану появу озброєного нападника.

Деякі кадри , хоча і є лише імітацією реального нападу, можуть шокувати.