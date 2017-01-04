"Це дуже небезпечно": найкрутіша вулиця у світі

Болдуін-стріт у місті Данідін на Південному острові у Новій Зеландії офіційно визнана найкрутішою житловою дорогою у світі.

У найскладніших місцях похил там становить 35%.

ВВС побувала на цьому узвозі та поспілкувалась із місцевими жителями.