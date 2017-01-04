Який вигляд має найкрутіша вулиця в світі
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"Це дуже небезпечно": найкрутіша вулиця у світі

  • 4 січня 2017

Болдуін-стріт у місті Данідін на Південному острові у Новій Зеландії офіційно визнана найкрутішою житловою дорогою у світі.

У найскладніших місцях похил там становить 35%.

ВВС побувала на цьому узвозі та поспілкувалась із місцевими жителями.

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