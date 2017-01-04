"Це дуже небезпечно": найкрутіша вулиця у світі

Болдуін-стріт у місті Данідін на Південному острові у Новій Зеландії офіційно визнана найкрутішою житловою дорогою у світі.
У найскладніших місцях похил там становить 35%.
ВВС побувала на цьому узвозі та поспілкувалась із місцевими жителями.
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Болдуін-стріт у місті Данідін на Південному острові у Новій Зеландії офіційно визнана найкрутішою житловою дорогою у світі.
У найскладніших місцях похил там становить 35%.
ВВС побувала на цьому узвозі та поспілкувалась із місцевими жителями.