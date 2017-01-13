Як Байден розплакався

Віце-президент США Джо Байден зі сльозами на очах отримав американську найвищу цивільну нагороду - Президентську медаль Свободи.

Президент Обама під час нагородження у Білому домі сказав, що хотів віддати шану людині, що присвятила все професійне життя служінню країни.

Він також назвав Джо Байдена "найкращим віце-президентом, що коли-небудь був у США" і пожартував, що це остання нагода для інтернету поговорити про їхній "броманс".

У відповідь Джо Байден назвав президента "видатною людиною", яка "зробила багато видатних речей для країни".

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