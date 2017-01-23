Як музикант з Польщі зробив 2000 міні-гітар
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Як музикант із Польщі зробив 2 тисячі міні-гітар

  • 23 січня 2017

Музикант Марек Моравік із міста Ополе у Польщі зробив приблизно 2000 таких мініатюрних гітар.

Хоча на струнах, зроблених із ниток, не можна грати, і довжина гітар лише 10 сантиметрів – виглядають вони як справжні.

Відео супроводжується титрами.

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