Як музикант із Польщі зробив 2 тисячі міні-гітар

Музикант Марек Моравік із міста Ополе у Польщі зробив приблизно 2000 таких мініатюрних гітар.
Хоча на струнах, зроблених із ниток, не можна грати, і довжина гітар лише 10 сантиметрів – виглядають вони як справжні.
Відео супроводжується титрами.
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Музикант Марек Моравік із міста Ополе у Польщі зробив приблизно 2000 таких мініатюрних гітар.
Хоча на струнах, зроблених із ниток, не можна грати, і довжина гітар лише 10 сантиметрів – виглядають вони як справжні.
Відео супроводжується титрами.