Як музикант із Польщі зробив 2 тисячі міні-гітар

Музикант Марек Моравік із міста Ополе у Польщі зробив приблизно 2000 таких мініатюрних гітар.

Хоча на струнах, зроблених із ниток, не можна грати, і довжина гітар лише 10 сантиметрів – виглядають вони як справжні.

Відео супроводжується титрами.