У Києві прощалися з бійцями, які загинули в Авдіївці

Сотні людей пришли на Майдан у Києві, щоб попрощатися з військовими 72-ї механізованої бригади, які загинули у боях за промзону Авдіївки.

Про те, як прощалися з бійцями, дивіться у відеоматеріалі кореспондентів ВВС Україна.