У Києві прощалися з бійцями, які загинули в Авдіївці
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У Києві прощалися з бійцями, які загинули в Авдіївці

  • 1 лютого 2017

Сотні людей пришли на Майдан у Києві, щоб попрощатися з військовими 72-ї механізованої бригади, які загинули у боях за промзону Авдіївки.

Про те, як прощалися з бійцями, дивіться у відеоматеріалі кореспондентів ВВС Україна.

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