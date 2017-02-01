У Києві прощалися з бійцями, які загинули в Авдіївці

Сотні людей пришли на Майдан у Києві, щоб попрощатися з військовими 72-ї механізованої бригади, які загинули у боях за промзону Авдіївки.
Про те, як прощалися з бійцями, дивіться у відеоматеріалі кореспондентів ВВС Україна.
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Сотні людей пришли на Майдан у Києві, щоб попрощатися з військовими 72-ї механізованої бригади, які загинули у боях за промзону Авдіївки.
Про те, як прощалися з бійцями, дивіться у відеоматеріалі кореспондентів ВВС Україна.