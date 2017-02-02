Референдум про НАТО: думки киян
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Референдум про членство в НАТО: думки киян

  • 2 лютого 2017

Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні буде проведено референдум стосовно вступу України до НАТО.

Що думають про це кияни? Про це кореспонденти ВВС Україна Альбій Шудря і Сергій Поляков поспілкувалися з киянами.

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