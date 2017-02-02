Референдум про членство в НАТО: думки киян

Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні буде проведено референдум стосовно вступу України до НАТО.
Що думають про це кияни? Про це кореспонденти ВВС Україна Альбій Шудря і Сергій Поляков поспілкувалися з киянами.
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
MessengerПоділіться цим Messenger
MessengerПоділіться цим Messenger
TelegramПоділіться цим Telegram
ViberПоділіться цим Viber
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні буде проведено референдум стосовно вступу України до НАТО.
Що думають про це кияни? Про це кореспонденти ВВС Україна Альбій Шудря і Сергій Поляков поспілкувалися з киянами.