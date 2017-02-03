Радбез ООН: заклики до Росії і відповіді Чуркіна

На засіданні Ради Безпеки ООН Сполучені Штати, Велика Британія закликали Російську Федерацію припинити підтримувати сепаратистів в Україні і зупинити збройний конфлікт.

Представник США Ніккі Хейлі також заявила, що санкції через Крим залишатимуться доти, поки Росія не передасть контроль над півостровом Україні.

Однак представник РФ у ООН Віталій Чуркін жорстко відреагував на ці заяви.

Пан Чуркін почав наводити приклади з історії США та Великої Британії, порадивши опонентам говорити на ці теми з "чистішою" совістю.