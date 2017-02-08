Меркель і Шидло: санкції проти Росії тривають
Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Меркель і Шидло: санкції проти Росії залишаються

  • 8 лютого 2017

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло заявили про єдину позицію стосовно конфлікту на сході України.

Керівники урядів країн обговорювали ситуацію на сході України під час візиту пані Меркель до Польщі.

Також на цю тему