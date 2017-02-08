Меркель і Шидло: санкції проти Росії залишаються

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло заявили про єдину позицію стосовно конфлікту на сході України.

Керівники урядів країн обговорювали ситуацію на сході України під час візиту пані Меркель до Польщі.