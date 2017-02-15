Як грати музику на овочах?

Овочевий оркестр із Австрії подорожує світом і створює музику з моркви, капусти, перців і цибулі.
Кореспондент ВВС Бетані Белл побачила у Відні, як учасники гурту виготовляють музичні інструменти з овочів.
Відео супроводжується титрами.
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Овочевий оркестр із Австрії подорожує світом і створює музику з моркви, капусти, перців і цибулі.
Кореспондент ВВС Бетані Белл побачила у Відні, як учасники гурту виготовляють музичні інструменти з овочів.
Відео супроводжується титрами.