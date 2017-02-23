Протест проти нафтопроводу в США: табір спорожнів

Майже річний протест проти будівництва нафтопроводу в американському штаті Північна Дакота, як видається, наближається до завершення.

Більшість демонстрантів залишили табір до встановленого владою дедлайну - 14:00 у середу. При цьому дехто з них підпалив намети і дерев’яні конструкції.

Після дедлайну поліція арештувала приблизно десяток протестувальників біля табору.

Влада каже, що в таборі залишається до півсотні людей і вони можуть залишити його без арешту, якщо не перешкоджатимуть прибиральним службам.

Трубопровід має транспортувати нафту з Північної Дакоти до терміналу в штаті Іллінойс і пройти біля індіанської резервації Стендінг-Рок.

Два індіанські племені, що протестували через проект, заявляли, що нафтопровівід може забруднити питну воду і зашкодити святим для них місцям.

У грудні минулого року будівництво призупинили, та наприкінці січня президент США Дональд Трамп підписав указ про його поновлення. Цей указ намагалися оскаржити у суді.

Восени у таборі були тисячі людей, але в останні тижні - кілька сотень.

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