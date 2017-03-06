Подружжя цілодобово показує кошенят на Youtube

У штаті Іллінойс активісти влаштували притулок для кошенят, який забезпечує відеотрансляцію всіх моментів життя маленьких чотирилапих.
Подружжя Янсенів так допомагає знайти кошенятам їхніх господарів.
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У штаті Іллінойс активісти влаштували притулок для кошенят, який забезпечує відеотрансляцію всіх моментів життя маленьких чотирилапих.
Подружжя Янсенів так допомагає знайти кошенятам їхніх господарів.