Подружжя шукає кошенятам господарів через Youtube
Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Подружжя цілодобово показує кошенят на Youtube

  • 6 березня 2017

У штаті Іллінойс активісти влаштували притулок для кошенят, який забезпечує відеотрансляцію всіх моментів життя маленьких чотирилапих.

Подружжя Янсенів так допомагає знайти кошенятам їхніх господарів.

Також на цю тему