Вибори у Нідерландах, пояснені через тюльпани
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Вибори у Нідерландах: пояснення на тюльпанах

  • 13 березня 2017

За парламентськими виборами у Нідерландах, що відбудуться вже цієї середи, спостерігатимуть по всій Європі.

Про складності політики Нідерландів розповідає кореспондент ВВС Анна Холліган.

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