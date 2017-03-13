Вибори у Нідерландах: пояснення на тюльпанах

За парламентськими виборами у Нідерландах, що відбудуться вже цієї середи, спостерігатимуть по всій Європі.
Про складності політики Нідерландів розповідає кореспондент ВВС Анна Холліган.
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За парламентськими виборами у Нідерландах, що відбудуться вже цієї середи, спостерігатимуть по всій Європі.
Про складності політики Нідерландів розповідає кореспондент ВВС Анна Холліган.