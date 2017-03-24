Паром “Севоль” підняли з дна моря
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Паром “Севоль” підняли з дна моря

  • 24 березня 2017

У Південній Кореї з глибини 44 метра піднято корпус затонулого судна “Севоль”.

У 2014 році паром затонув після того, як різко накренився на борт і перекинувся.

В катастрофі загинуло понад 300 людей.

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