Марш в Москве: массовые задержания протестующих

В воскресенье в Москве и других крупных городах России прошли акции с требованием борьбы с коррупцией. Им предшествовала публикация расследования фонда Алексея Навального, в которой рассказывалось о богатствах, которыми якобы пользуется премьер-министр Дмитрий Медведев.
Сам Навальный был задержан сразу же после того, как вышел на улицу со станции метро "Маяковская" в центре столицы. Всего было задержано более 500 сторонников Навального.
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Корреспондент Би-би-си стал свидетелем, как на улице Малая Дмитровка мужчина напал на сотрудника полиции, ударив его ногой по голове. Полицейский потерял сознание.