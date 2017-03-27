Марш в Москве: массовые задержания протестующих

В воскресенье в Москве и других крупных городах России прошли акции с требованием борьбы с коррупцией. Им предшествовала публикация расследования фонда Алексея Навального, в которой рассказывалось о богатствах, которыми якобы пользуется премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сам Навальный был задержан сразу же после того, как вышел на улицу со станции метро "Маяковская" в центре столицы. Всего было задержано более 500 сторонников Навального.

Корреспондент Би-би-си стал свидетелем, как на улице Малая Дмитровка мужчина напал на сотрудника полиции, ударив его ногой по голове. Полицейский потерял сознание.