Електронна шкіра
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Електронна шкіра

  • 6 квітня 2017

Японські дослідники розробили електронну шкіру з органічними мікросхемами, яку можна носити на тілі.

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