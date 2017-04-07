Через Ла-Манш перелетіли 85 повітряних куль

Переліт 85 повітряних куль через Ла-Манш може стати рекордом за кількістю учасників.

Для цього представники Книги рекордів Гіннеса повинні офіційно оголосити про нове досягнення.

Попередній рекорд на маршруті Дувр- Кале становив 49 повітряних куль.