Через Ла-Манш перелетіло 85 повітряних куль
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Через Ла-Манш перелетіли 85 повітряних куль

  • 7 квітня 2017

Переліт 85 повітряних куль через Ла-Манш може стати рекордом за кількістю учасників.

Для цього представники Книги рекордів Гіннеса повинні офіційно оголосити про нове досягнення.

Попередній рекорд на маршруті Дувр- Кале становив 49 повітряних куль.

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