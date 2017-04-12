У Білому Домі вибачилися за порівняння Гітлера й Асада

Речник Білого Дому Шон Спайсер заявив, що підвів президента Дональда Трампа, коли порівняв звірства Адольфа Гітлера і сирійського президента Башара Асада.

У понеділок на прес-конференції він сказав журналістам, що навіть Гітлер "не використовував газ проти власного народу так, як це робить Асад". Перед тим він розкритикував Росію за підтримку сирійського президента.

Слова пана Спайсера спропокували скандал: його різко розкритикували і звинувативли в ігноруванні Голокосту.

Після цього він вибачився, додавши, що "не можна навіть порівнювати ці звірства".

Президента Сирії Башара Асада звинувачують у тому, що він наказав вчинити хімічну атаку проти міста, яке утримують повстанці. В результаті цього нападу загинули 89 людей.

Сирія заперечує, що здійснила хімічну атаку і має в цьому питанні підтримку свого головного союзника - Росії.