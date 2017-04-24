Вопреки болезни - в горы

У Никки Брэдли - саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета).
Ей поставили этот диагноз в 16 лет.
Но это не мешает молодой британке радоваться жизни и заниматься спортом, поднимаясь в горы на костылях.
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У Никки Брэдли - саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета).
Ей поставили этот диагноз в 16 лет.
Но это не мешает молодой британке радоваться жизни и заниматься спортом, поднимаясь в горы на костылях.