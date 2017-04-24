В горы, несмотря ни на что
Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Вопреки болезни - в горы

  • 24 квітня 2017

У Никки Брэдли - саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета).

Ей поставили этот диагноз в 16 лет.

Но это не мешает молодой британке радоваться жизни и заниматься спортом, поднимаясь в горы на костылях.